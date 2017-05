Weinbar Leopold: Eine Sonderabfüllung für die Vinothek

09.05.2017, 12:11 Uhr

Er präsentierte die Sonderabfüllung Leopold, einen Grünen Veltliner und betonte, dass „Othmar Seidl schon als Jugendlicher sehr genau gewusst hat, was er will. Vor mehr als 30 Jahren hat er gesagt, dass er als Wirt des Brauhofs so manches anders machen würde. Jetzt hat er es bewiesen.“Moderatorin Margit Laufer (ORF NÖ) führte gekonnt durch den Nachmittag, für die musikalische Umrahmung sorgte Peter Sax, solo am – nomen est omen – Saxophon.