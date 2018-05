KÜCHENARBEIT: SCHNEE VON GESTERN

07.05.2018, 00:00 Uhr

Wer meint, eine neue Küche sei schnell selbst geplant, hat nicht unrecht, jedoch steckt gerade bei einer neuen Küche der Teufel im Detail. Selbstgeplante Küchen werden so oft zum Ärgernis.Ist im Raum der zukünftigen Küche ein Fenster vorhanden, so sollte dies unbedingt mit eingeplant werden: Frischluftzufuhr und Tageslicht erleichtern die Küchenarbeit enorm.Beinahe 2/3 aller Tätigkeiten finden um das Spülbecken herum statt, daher sollte die Platzierung sorgfältig nach individuellen Bedürfnissen ausgewählt werden.Auch in die Aufteilung und Ordnung der Küchenregale sollte durchdacht geplant werden, so ersparen Sie sich viele unnötige Wege.Fa. Belfin, www.belfin.eu gibt Ihnen umfangreiche Informationenfür die richtige Küchenplanung.