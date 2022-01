Mit dem "Pfleger Hansi" verstarb ein wahres Tiroler Unikat

BEZIRK. Wer kannte ihn nicht mit seinem unverwechselbaren Gamsbart auf dem Hut, seiner urigen Tiroler Tracht, flotten Teufelsgeige auf der "Bi a lustiga Tiroler!" zu lesen war, vielen weiteren Stimmungsinstrumenten die er gern im Publikum verteilte, guter Laune und stehts schneidigen Spruch? Mit dem weitum beliebten Johann Adamer aus Breitenbach, international bekannt als "Pfleger Hansi" verliert die Tiroler Volksmusikszene ein unersetzbares Unikat, ja einen mehr als nur lieben Freund. Am 13. Jänner, kurz nach seinem 85. Geburtstag schlief der liebevolle Vater, Opa und mehrfache Uropa friedlich im Kreise seiner Liebsten ein. Ob auf Open Airs bekannter Tiroler Bands, Konzerten von diversen Oberkrainer Gruppen oder Blasmusiken, Volksfesten, Almabtrieben, ja man kann es gar nicht alles aufzählen, denn der "Pfleger Hansi" war in den vergangenen Jahrzehnten wohl überall anzutreffen und erfreute dabei jung und alt. Ob Einheimische oder Touristen, jeder war von Hansi's stimmungsvollen Auftritten, seinen unverkennbaren Juchizern, Tänzen und vielem mehr stehts angetan und wird ihn wahrlich sehr vermissen. Wie man so schön sagt: "Die Zeit bleibt niemals stehen, ja leider ist das so und ob die Feste ohne den "Pfleger Hansi" in Zukunft nur halb so lustig werden wagen viele zu bezweifeln!" Am 17. Jänner wurde er unter großer Anteilnahme aus der Volksmusikszene sowie unzähligen Freunden und der Breitenbacher Bevölkerung zu Grabe getragen, doch vergessen wird Hansi sicher nie! Vielen Dank für die schönen Stunden die wir mit dir verbringen durften lieber Hansi!