Feierliche Dekretübergabe an die erste Tiroler PI Kommandantin und den neuen Leiter des Verkehrs- und Einsatzreferates beim Bezirkspolizeikommando Kufstein.

SÖLL. Es ist eine Premiere: Tirols erste Bezirkspolizeikommandantin Astrid Mair setzt die erste weibliche Kommandantin einer Tiroler Polizeiinspektion in Söll ein. Dafür besuchte der Landespolizeidirektor Edelbert Kohler am 2. August die Polizeiinspektion Söll, wo im feierlichen Rahmen das Bestellungsdekret übergeben wurde. Darüber hinaus wurde auch ein Bestellungsdekret an den zukünftigen Leiter des Verkehrs- und Einsatzreferates des BPK Kufstein überreicht.

Anwesend waren neben dem Bezirkshauptmann-Stv. Herbert Haberl, die Bürgermeister der Gemeinden Söll und Ellmau sowie der stellvertretende Bgm. der Gemeinde Scheffau, aber auch die Kommandanten der freiwilligen Feuerwehren und des Rettungsdienstes der Gemeinden Söll, Ellmau und Scheffau.

Erste weibliche Kommandantin

"Ich bin sehr stolz auf die erste weibliche Kommandantin KontrInsp Nina Stepan und wünsche ihr viel Eifer, Durchhaltevermögen und Erfolg", sagte Astrid Mair. Auch gegenüber dem neuen Leiter des Verkehrs- und Einsatzreferates des BPK Kufstein Johann Egger drückte sie ihre Freude aus und dankte ihm für die sehr gute Arbeit als Kommandant der PI Söll.

"Die besondere Konstellation der ersten weiblichen Bezirkspolizeikommandantin und ersten weiblichen Kommandantin einer Polizeiinspektion macht mich sehr stolz", sagte Kohler. 11.000 Einwohner in drei Gemeinden fallen in das zu betreuende Gebiet der neuen PI Kommandantin. (red)

