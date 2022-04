Elitestuten Musterung 2022, unter anderem auch in Ebbs, zeigt hohe Qualität von Pferden.

EBBS. Der Haflinger Pferdezuchtverband Tirol "musterte" vom 31. März bis 2. April: So fanden an den Auftriebsplätzen Braz in Vorarlberg, am AZW in Imst sowie am Verbandsgestüt Fohlenhof Ebbs die heurigen Stutbuch-Aufnahmen statt.

Bei dieser Eigenleistungsprüfung Stutbuchaufnahme für angehende Zuchtstuten geht es nicht nur um die Eintragung in das Hauptstutbuch sondern auch um den zukünftigen Weg der Jungstuten. Der Verband zeigte sich über die hohe Qualität der präsentierten und hoffnungsträchtigen Stuten erfreut.

Insgesamt 19 dreijährige Stuten mit einer Wert Note von 7,9 oder höher konnten sich daraus für das Prädikat Elitestute qualifizieren und wurden zur anschließenden Elitestuten Musterung eingeladen. Darüber hinaus erreichten noch zwei weitere Stuten durch eine Nachbeurteilung diese Wert Note.

Auch online übertragen

Die Züchter zeigten am 3. April in der Multifunktionshalle am Weltzentrum der Haflinger Pferde ihre Elitestuten-Anwärterinnen dem anwesenden Publikum. Zusätzlich wurde die Elitestuten Musterung wie bereits die Hengstkörung online über ClipmyHorse sowie über alle verbandseigenen Onlinekanäle live übertragen. Geschäftsführer Robert Mair und Grußworten von Obmann Lukas Scheiber begrüßten. Danach präsentierten die Züchter ihre Elitestuten Anwärterinnen dem Richtergremium – im Stand, Schritt und Trab im Vorführdreieck. Für die Bekanntgabe der finalen Entscheidungen ging es dann in den Endring.

Dabei konnten alle Stuten ihre hohen Wertnoten aus den Stutbuch Aufnahmen bestätigen und erhalten nach positiv abgeschlossener Leistungsprüfung das Prädikat E – für Elitestute im Pferdepass eingetragen.

