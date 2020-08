Stadt Kufstein lud zum dritten Mal zum mehrsprachigen Open-Air-Kino am Unteren Stadtplatz mit einem Remake von "Der König der Löwen". Der Ton kam dabei gleich mehrsprachig aus den Funk-Kopfhörern.

KUFSTEIN (bfl). Dreimal lud die Kulturabteilung der Stadt Kufstein in diesem Sommer mit dem "Silent Cinema" zu einem besonderen Open-Air-Kinoerlebnis am Unteren Stadtplatz. ´Beim letzten Termin am Donnerstag, den 20. August wurde mit "The Lion King" ein computeranimiertes Disney-Remake des Zeichentrickklassikers „Der König der Löwen“ von 1994 gezeigt. Ab Sonnenuntergang um ca. 20:30 Uhr startete das mehrsprachige Open-Air-Kino rund um Simba und seine Freunde.

Rund 300 Gäste erhielten ab einer Stunde vor Filmbeginn bei der Ausgabe vor Ort einen eigenen Funk-Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis und konnten damit die Lautstärke des Films selbst bestimmen. Am Sitzkissen oder auf dem Sonnenstuhl konnten Besucher dank der Silent Cinema Software außerdem, den Film in zwei verschiedenen Sprachen zur gleichen Zeit abspielen.



