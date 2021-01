Fünf Siegervideos wurden kürzlich beim „Klima wenden“-Videowettbewerb ausgezeichnet. Die 3DK der Bundeshandelsakademie Wörgl schaffte es in der Kategorie "Klasse" mit ihrem "24H - Kurzfilm" auf den 1. Platz.

WÖRGL (red). Klimaschutz war das zentrale Thema des jüngsten Videowettbewerbs der "OVE-Initiative ScienceClip.at" gemeinsam mit "AIT Austrian Institute of Technology". Mit einer Online-Preisverleihung ist der Wettbewerb am 15. Dezember erfolgreich zu Ende gegangen.

Insgesamt fünf Siegervideos wurden dabei ausgezeichnet, sie alle beschäftigten sich mit dem Thema „Klima wenden – mit Naturwissenschaft und Technik das Klima schützen“. Auch Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, gratulierte den Preisträgern in einer Videobotschaft.

Wörgler Klasse ist unter Siegern

Im Wettbewerb galt es, sich folgenden Fragen zu beschäftigen: Was können wir im Alltag zum Schutz unseres Klimas beitragen? Wie kann das Verhalten der/des Einzelnen die Zukunft verändern? Was bringt die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“?

Getan hat das unter anderem die Klasse 3DK der BHAK/BHAS Wörgl. Sie konnte sich letztendliche mit ihrem Video „24H – Kurzfilm“ den Sieg in der Kategorie "Klasse" sichern, der zwei Varianten eines Tags im Leben eines Schülers zeigt. Auch ihr Kurzfilm trägt die zentrale Botschaft aller Sieger: Wir alle können mit unserem Verhalten die Zukunft unseres Planeten positiv beeinflussen.

Videowettbewerb auch 2021

Am Videowettbewerb teilnehmen konnten Schüler ab der 5. Schulstufe. Eine Jury unter dem Vorsitz von Gerhard Wotawa (ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Climate Change Centre Austria) hat die besten Videos ausgewählt. Auch 2021 wird es wieder einen Videowettbewerb geben. Alle Infos dazu finden Sie unter www.scienceclip.at.

Die Preisträger 2020

Folgende Gewinner aus den Kategorien Unterstufe, Oberstufe und Klasse durften sich dieses Jahr über Spiegelreflexkameras, Smartphone-Gimbals oder Geld für die Klassenkassa freuen:

Schüler I, 1. Platz: Georg Neuberger, Luis Kormann (WRG Salzburg), Video: „Die Lügen und Leiden des Klimawandels“

Schüler I, 2. Platz: Ben Kinigadner, Noe Blahut, Lea Tolic, Mira Ivanova (BG8 Piaristengymnasium, Wien), Video: „Was können wir tun für die Umwelt“

Schüler II, 1. Platz: Jana Engelberger, Lisa Wallner, Adham Al Mardini, Birgit Zeller (Young Campus 2020 Jugenduniversität FH St. Pölten), Video: Nachhaltigkeitsprojekt Young Campus 2020 ("Du entscheidest, wie es ausgeht...“

Schüler II, 2. Platz: Lorenz Schrödl, Jonas Kriegl, Kunchen Yu, Maximilan Auer, Josefine Ebner, Jonas Schreier (Wiedner Gymnasium/Sir Karl Popper Schule, Wien), Video: „Effizient nachhaltig leben in 4 Minuten"

Klasse: Klasse 3DK, BHAK/BHAS Wörgl, Video: „24H – Kurzfilm“

Die Siegervideos finden Sie unter folgendem Link: https://tinyurl.com/y7cdkboy.

