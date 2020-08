1. Tanzlmusiktag am SCHATZBERG im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Am 30. August kommen Freunde echter Volksmusik auf ihre Kosten, denn am Schatzberg wird zünftig aufgespielt. Ganz Corona-konform findet der Tag nicht bei einer, sondern auf mehreren Hütten statt, damit Abstand halten leichter fällt. Echte Volksmusik hat in der Wildschönau einen hohen Stellenwert. Nach einigen Jahren Tanzlmusikfest findet nun zum 1. Mal der Tanzlmusiktag statt.

Auf der Gipfö Hit sorgt die Tanzig-Musik aus dem Unterland für gute Stimmung. Auf der Schatzbergalm an der Bergstation sind die Brüder Hausberger aus Alpbach zu Gast und beim Gasthaus Koglmoos an der Mittelstation spielen die Seespitzler aus Osttirol auf. 3 unterschiedliche Gruppen auf 3 unterschiedlichen Hütten. Alle Gruppen sind ein Garant für gute und echte Volksmusik und die Hütten für gute Tiroler Schmankerl!

"Mit Abstand nah" lautet das Motto und die Hüttenwirte am Schatzberg freuen sich nach wochenlanger Abstinenz wieder auf einen schönen musikalischen Tag am Berg.

Alle Hütten sind leicht mit der Schatzbergbahn oder auch per Bike zu erreichbar. Wanderfreudige können zu Fuß zwischen den Hütten pendeln.

Wann: 12.00 bis 16.00 Uhr

Wo: am Schatzberg

Seid dabei!! Wir freuen uns!

Infos: www.wildschoenau.com