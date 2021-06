Ein 53-jähriger Arbeiter wurde am 31. Mai in Brixlegg von einem Metallbolzen eingeklemmt und dabei unbestimmten Grades am Knöchel verletzt.

BRIXLEGG (red). Bei einem Gewerbegebiet in Brixlegg ereignete sich am 31. Mai ein Arbeitsunfall. Beim Beladen eines Lkw mit Metallbolzen mittels Gabelstapler geriet ein rund zwei Tonnen schwerer Bolzen ins Rollen. In Folge dessen wurde ein 53-jähriger Arbeiter im Bereich des linken Knöchels eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt. Mehrere seiner Kollegen befreiten ihn und nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Verunfallten ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.

