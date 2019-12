Agrarmarketing-Tirol-Gewinnspiel brachte Genusspaket mit Tiroler Köstlichkeiten für Kufsteinerin.

KUFSTEIN (bfl). Im Zuge eines Gewinnspiels verloste das Agrarmarketing Tirol neun Genusspakete mit Lebensmitteln mit dem Gütesiegel "Qualität Tirol". BEZIRKSBLÄTTER- Leser und User von www.meinbezirk.at aus ganz Tirol konnten an diesem Gewinnspiel teilnehmen.

Gewinner wurden dann aus allen neun Bezirken ermittelt. Im Bezirk Kufstein ging das Genusspaket an Patrizia Leitner aus Kufstein. Kreativassistentin Hannah Kuranda überreichte ihr im BEZIRKSBLÄTTER-Büro in Kufstein den Preis, der eine Tasche aus Tiroler Loden mit Tiroler Köstlichkeiten beinhaltet.



