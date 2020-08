Redakteurin Magdalena Gredler schlüpfte für ein paar Stunden am 25. August in die Rolle einer richtigen Spürnase, um "am eigenen Leib" den Krimi-Trail in der Festungsstadt Kufstein zu testen.

KUFSTEIN (mag). In Kufstein gibt es einen neuen Krimi-Trail, für alle begeisterten Hobbydetektive und solche die es noch werden wollen. Ich testete am eigenen Leib den neuen Trail in der Festungsstadt und war begeistert. Aber von vorne. Am Dienstag, den 25. August schnappte ich mir eine befreundetet Spürnase, weil vier Augen bekanntlich mehr sehen als zwei, und wir schlüpften für ein paar Stunden in die Rolle zweier Profidetektive.

Profidetektive am Werk

Über E-Mail bekam ich die Fallakte zugesendet. Ich druckte die fünf Seiten mit ersten Hinweisen und einer Karte mit verschiedenen Orten aus bevor ich mich auf den Weg nach Kufstein machte. Als wir dort angekommen waren startete unsere Ermittlung am Arkadenplatz. Bewaffnet mit unseren Smartphones, Stift und Papier machten wir uns auf die Suche nach dem ersten Hinweis. Der Krimi-Trail ist sehr modern ausgestattet und so ist auch ein Handy wichtig, denn während der Detektivarbeit muss man immer wieder Sms mit Lösungen verschicken, um weitere Indizien zu erhalten. Unsere Ermittlungen führten uns durch die ganze Festungsstadt und wir waren dem Täter auf der Spur. Einer der schönsten Plätze war für mich persönlich das Andreas Hofer Denkmal, von dem aus man über ganz Kufstein blicken konnte. Auch das traumhafte Wetter an diesem Tag führte dazu, dass wir doppelt so viel Spaß hatten. Nach einer kurzen Kaffeepause und nachdem wir unsere bereits ermittelten Hinweise sortiert hatten, kamen wir der Lösung des Rätsels immer näher. Aber ich möchte zukünftigen Detektiven noch nicht zu viel verraten. Nur so viel, nehmt euch trotz eurer Recherchearbeit Zeit die Gegend zu betrachten. Ich glaube, dass man sich im Alltag zu wenig Zeit nimmt die schönen Dinge direkt vor der eigenen Spürnase zu bewundern.

Über den Krimi-Trail

Prinzipiell war die Idee hinter dem Erstellen des Krimi-Trails, dass lokale Unternehmen, vor allem in dieser schwierigen Zeit, unterstützt werden und die Teilnehmer auf unterhaltsame Art und Weise etwas über die Geschichte Kufsteins lernen und womöglich Dinge entdeckt, an denen man sonst einfach vorbeiläuft. Allerdings sollte man sich für die Schnitzeljagd durch Kufstein schon etwas Zeit nehmen, denn der Trail dauert rund zwei bis drei Stunden. Der Krimi-Trail kostet 12,50 Euro für eine Gruppe von fünf Personen. Ganz bequem und schnell kann man sich über die Internetseite einloggen, dort direkt bezahlen und die Fallakte wird per E-Mail zu gesendet. Man kann also jeder Zeit mit dem Krimi-Trail starten. Empfehlenswert wäre nur vorher kurz den Wetterbericht zu checken, denn man hält sich die meiste Zeit draußen auf.

Der Fall

In der Festungsstadt Kufstein am grünen Inn wurde eine schreckliche Tat begangen. Bei "papier + bücher ögg" wurde ein einzigartiges Ausstellungsstück gestohlen. Dabei handelt es sich um eine besondere Füllfeder aus dem 18. Jahrhundert mit einem Wert von rund 500.000 Euro. Die Füllfeder stammt aus Kufstein und besitzt daher neben dem materiellen Wert auch einen sehr hohen emotionalen Wert. Die Polizei hat bei ihren Vorermittlungen fünf Personen identifiziert, welche möglicherweise den Einbruch verübt haben könnten. Es wurden am Tatort auch drei Beweise gefunden, die den Detektiven helfen können, den Täter oder die Täterin zu finden.

(Die Geschichte und Personen sind frei erfunden und die Orte zufällig gewählt).

