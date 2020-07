Am 7. Juli übergaben Tirol Immobilien gemeinsam mit Greenstorm 14 E-Bikes und ein E-Auto an die glücklichen, neuen Eigentümer der Wohnanlage am Kapfinger Wald in Brandenberg.

BRANDENBERG (red). Strahlender Sonnenschein und glückliche Eigentümer der neuen Wohnanlage am Kapfinger Wald, fand man am 7. Juli in Brandenberg. Wer sich nämlich für eine Eigentumswohnung oder ein Reihenhaus des Projektes aus der Feder von Tiroler Immobilien entschieden hat, kommt in den Genuss eines brandneuen Mobilitätskonzeptes. So steht jedem Eigentümer der Anlage in Brandenberg, zu der vier Reihenhäuser sowie 16 Eigentumswohnungen zählen, ein E-Bike der neuesten Generation sowie der gesamten Wohnanlage ein E-Auto zur freien Verfügung. 14 E-Bikes wurden am 7. Juli feierlich von Tiroler Immobilien und dem Partner Greenstorm an die neuen Eigentümer der Wohnanlage übergeben.

"Wir erhoffen uns durch diese Aktion den CO2-Ausstoß ein kleines Stück senken zu können. Denn vor allem im Sommer ist es oft angenehm, kurze Autofahrten durch eine entspannende Runde am Rad zu ersetzen. Die positiven Auswirkungen auf unsere körperliche Gesundheit sind dabei ebenfalls ein erfreulicher Nebeneffekt“,

so Alfred Thaler und Stefan Kaiserer von Tiroler Immobilien.

Eigenheimbesitzer und Umweltschützer

Die neuen Hauseigentümer freuten sich, nicht nur den Traum vom neuen Eigenheim erfüllen zu können, sondern nun auch einen Beitrag für die Umwelt leisten zu können. Die Fertigstellung des Projekts in Brandenberg ist für Herbst 2020 geplant.

