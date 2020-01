So einfach wie möglich selbst natürliche Pflegeprodukte herstellen – wie das geht, zeigt die Heilpflanzenexpertin Barbara Hoflacher in ihrem neuen Buch "Du darfst auf meine Haut“ auf bezaubernde Art und Weise. Sie setzt auf einfache Rezepte mit möglichst wenigen Zutaten und greift dabei zu Kräutern und Co. aus dem eigenen Garten. Das fällt auch bei den Zutatenlisten für die Rezepte positiv auf, denn die sind kurz und knackig. Ganz nebenbei vermittelt Hoflacher übrigens auch noch nützliches Wissen rund um Kräuter und unsere Haut. Für alle Freunde des Do-It-Yourself-Prinzips, die sich selbst und der Natur etwas Gutes tun wollen.

Barbara Hoflacher, Du darfst auf meine Haut. Löwenzahn Verlag 2019.