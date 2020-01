ALPBACH. Am Dienstag, 31. Dezember 2019 fing ein Baumhaus beim Kindergarten in Alpbach durch einen pyrotechnischen Gegenstand Feuer.





Brand des Baumhauses beim Kindergaren in Alpbach

Durch einen pyrotechnischen Gegenstand eines derzeit Unbekannten geriet am 31.12.2019 gegen 21:00 Uhr in Baumhaus beim Kindergarten in Alpbach in Brand. Gäste eines benachbarten Gasthauses konnten die Flammen eindämmen, die alarmierte Feuerwehr Alpbach konnte den Brand rasch löschen. Durch das Feuer wurden eine Couch sowie die Holzwände und die Decke des Baumhauses beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

