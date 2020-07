Rosenheimer Kreistag lehnt fünf vorgelegten Trassenvarianten für die Zulaufstrecken zum Brenner Nordzulauf ab und fordert "Nachweis" für Bedarf sowie Nachbesserungen. Von Tiroler Seite hagelte es dazu Kritik.

BEZIRK KUFSTEIN, TIROL (bfl/red). Eine erneute Abfuhr für den BBT-Nordzulauf gab es am Donnerstag, den 16. Juli auf bayerischer Seite. Der Rosenheimer Kreistag lehnte alle vorgelegten fünf Trassenvorschläge ab.

Die Frage nach dem Bahnausbau in Deutschland ist eine, die den vielen Befürwortern in Tirol Stirnrunzeln ins Gesicht treibt. Im Tiroler Unterland plant man einen Baustart zum Bahnausbau mit dem Rohbaustollen bereits im Jahr 2022, die Hauptbaumaßnahmen sollen im Jahr 2025 in Angriff genommen werden. Abschließen will man das Projekt im Jahr 2032. Die Zulaufstrecken in Bayern sollten offiziell im Jahr 2038 fertig gestellt werden – also sechs Jahre nach der geplanten Fertigstellung auf Österreichischer Seite. Ob dieser Zeitplan nach der neuerlichen Ablehnung noch realistisch ist, bleibt fragwürdig.

DB soll zuerst Bedarf "nachweisen"

Als Gründe für die Ablehnung der Trassenvarianten werden auf bayerischer Seite gleich mehrere genannt. Der Planungsraum im Landkreis sei aufgrund seiner Topografie, Siedlungsdichte, Natur, Landschaft, Landwirtschaft, des Tourismus und der bereits vorhandenen Infrastruktur besonders anspruchsvoll und empfindlich, heißt es in einer Stellungnahme des Landkreises Rosenheim. "Durch die bereits vorhandene Infrastruktur bleibt kein Spielraum für eine verträgliche oberirdische Neubautrasse. Grundsätzlich ist der Landkreis der Meinung, dass durch die DB Netz AG zunächst der Bedarf einer solchen Neubaustrecke zweifelsfrei nachgewiesen werden muss. Alle bisherigen fünf geplanten Trassen werden vom Landkreis aufgrund der schwerwiegenden raumordnerischen Defizite abgelehnt", heißt es weiters in der Stellungnahme. Unabhängig davon fordert der Landkreis Rosenheim von der DB Netz AG erhebliche Nachbesserungsmaßnahmen bei allen fünf Grobtrassen und Verknüpfungspunkten, "um den Belangen von Mensch, Natur, Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus Rechnung zu tragen."

Landeshauptmann Günther Platter kritisierte das Vorgehen der bayerischen Nachbarn in einer Stellungnahme scharf.

Platter: "Bayern hinkt zwanzig Jahre hinterher"

Landeshauptmann Günther Platter kritisierte das Vorgehen der bayerischen Nachbarn in einer Stellungnahme scharf. „Die jüngsten Meldungen, wonach der Rosenheimer Kreistag alle fünf Trassenvorschläge der Deutschen Bahn für den Brenner-Nordzulauf ablehnt, lassen erneut Zweifel aufkommen, dass Bayern ein ehrliches Interesse an einer möglichst raschen Realisierung der Zulaufstrecken hat. Fakt ist, dass der Brenner Basistunnel seine vollen Kapazitäten nur mit den Zulaufstrecken in Deutschland und Italien entfalten kann. Auch der Bedarf einer Neubaustrecke auf bayerischer Seite ist hinlänglich nachgewiesen. Es ist aus Tiroler und auch aus europäischer Sicht nicht akzeptabel, dass Bayern immer noch über die Trassenfindung diskutiert und der Baubeginn sich damit weiter verzögert. Bayern hinkt bereits jetzt zwanzig Jahre hinterher. Die EU, die ebenfalls Milliarden in dieses Projekt investiert, ist dringend gefordert, Klartext mit Deutschland zu reden und auf die Einhaltung bestehender Verträge zu pochen, zu denen der Bau des Brenner-Nordzulaufs nun einmal gehört“, so Platter.

Für NEOS-Landtagsabgeordneten Andreas Leitgeb ist die neuerliche Ablehnung eine nicht mehr hinnehmbare Farce.

Neos: Leitgeb zeigt sich empört

Für NEOS-Landtagsabgeordneten Andreas Leitgeb stellt die neuerliche Ablehnung eine nicht mehr hinnehmbare Farce dar. „Während die Hälfte des Tunnels zwischen Italien und Österreich bereits ausgebrochen ist, stellen sich die Behörden in Bayern gegen eines der größten Verkehrsprojekte überhaupt!“, empört sich Leitgeb. „Selbstverständlich besteht Bedarf an den Zulaufstrecken, selbstverständlich müssen sich Lösungen finden lassen", so Leitgeb.

Er kritisierte zudem die CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig. Für ihn sei die bayerische Politikerin „in ihrer Funktion als Verkehrssprecherin untragbar.“ Ludwig hätte schon vor Monaten durch Realitätsverweigerung geglänzt und die steigenden Verkehrszahlen angezweifelt, so Leitgeb.

Um den Zug endlich ins Rollen zu bringen, wollen die NEOS gemeinsam mit der FDP parlamentarische Initiativen im Deutschen Bundestag einbringen, kündigt Andreas Leitgeb an. „Es steht außer Zweifel, dass die Kapazitäten des Brenner Basistunnels nur dann zur Gänze genutzt werden können, wenn die festgeschriebene Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Italien und Österreich funktioniert. Um nicht über Jahrzehnte ein unnützes Milliardengrab zu schaufeln, werden wir den Druck mit gebündelten, grenzüberschreitenden liberalen Kräften auf die Verantwortlichen hochhalten", so Leitgeb.

Philip Wohlgemuth, Stv. Klubobmann und Verkehrssprecher der neuen SPÖ Tirol im Landtag, sieht die erneute Ablehnung Bayerns kritisch.

Wohlgemuth: Deutschland hat "kein Interesse"

Auch Philip Wohlgemuth, Stv. Klubobmann und Verkehrssprecher der neuen SPÖ Tirol im Landtag, sieht die erneute Ablehnung kritisch. „Seit Jahren werden die Zulaufstrecken für den BBT von Bayern systematisch verzögert und politisch torpediert. Die jüngste Ablehnung von nicht weniger als fünf Trassenvorschlägen im Rosenheimer Kreistag ist ein erneuter trauriger Tiefpunkt“, so Wohlgemuth.

„Wer eine europäische Verkehrslösung will, muss zusammenarbeiten – und es müssen vor allem Vereinbarungen und bestehende Planungen eingehalten werden.“ Im Moment sei allerdings genau das Gegenteil zu beobachten, unterstreicht Wohlgemuth. „Unsere deutschen Nachbarn kommen ihren Verpflichtungen nicht nach und lassen Tirol damit sehenden Auges in den Verkehrskollaps schlittern. Die Europäische Union schaut dabei zu - und das obwohl jedem und jeder klar sein muss, dass der Transit durch Tirol ohne signifikante Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene in Zukunft schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren wird.“

In diesem Sinne spricht sich Wohlgemuth für eine härtere Gangart gegenüber München, Berlin und Brüssel aus. „Günther Platter hat in dieser Frage unsere volle Unterstützung. Wir müssen jetzt alles daran setzen, damit das europäische Projekt BBT auch in Bayern endlich buchstäblich auf Schiene kommt. Wenn nötig auch gegen den Willen der Verantwortungsträger in Deutschland, die sich hier ganz offensichtlich von jeglichem politischen Weitblick und auch vom europäischen Gedanken endgültig verabschiedet haben.“

