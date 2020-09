Positives Testergebnis für Mitarbeiter der „Tanzbodenalm“ in Söll liegt vor, Besucher des Lokals sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

SÖLL (red). Wie am Freitag, den 4. September, gegen Abend bekannt wurde, liegt ein positives Covid-19-Testergebnis für einen Mitarbeiter der „Tanzbodenalm“ in Söll vor. Die Gesundheitsbehörde startete deswegen vorsorglich einen öffentlichen Aufruf.

Im Zuge des Contact Tracings stellte sich heraus, dass der im Nachhinein positiv getestete Mitarbeiter sich im potentiell ansteckungsfähigen Zeitraum am Mittwoch, den 2. September, zwischen acht und zwölf Uhr im Lokal „Tanzbodenalm“ in Söll aufgehalten hat und dort seiner Arbeit nachgegangen ist. Personen, die sich in diesem Zeitraum auch in der Tanzbodenalm aufgehalten haben, sollen daher auf ihren Gesundheitszustand achten.

Bei Symptomen: Gesundheitshotline

Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es, umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll die Kontaktaufnahme jedenfalls telefonisch erfolgen.

