Mit aktuell 128 auf das Coronavirus positiv Getesteten liegt der Bezirk Kufstein im Tirol-Vergleich momentan an der Spitze. Der Anstieg ist teilweise auf ein Cluster in Kundl zurückzuführen.

BEZIRK KUFSTEIN (red). 128 positive Covid-19-Testungen liegen derzeit im Bezirk Kufstein vor. Damit liegt der Bezirk im Tirol-Vergleich auf Platz eins, gefolgt von den Bezirken Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land, die jeweils aktuell 112 Fälle verzeichnen.

Von Dienstag auf Mittwoch kamen in Tirol 63 neue positive Testergebnisse dazu. Knapp ein Drittel dieser waren enge Kontaktpersonen, die bereits bekannten Cluster zugerechnet werden können. Der jüngste Anstieg im Bezirk steht also auch im Zusammenhang mit Personen, die sich am Fußballplatz in Kundl aufgehalten hatten (die BEZIRKSBLÄTTER berichteten). Die Gesundheitsbehörde hatte vor kurzem dort vorsorglich einen öffentlichen Aufruf gestartet, nachdem bekannt wurde, dass sich ein Erkrankter dort aufgehalten hatte. Diesem Cluster sind mit Stand Mittwochfrüh 16 positive Testergebnisse zuzurechnen – die behördlichen Abklärungen und das intensive Umfeldscreening laufen. Einige wenige positive Testergebnisse in Tirol stehen zudem im Zusammenhang mit einer Reiseaktivität – beispielsweise Kroatien oder Spanien.

Kufstein und Wörgl liegen "vorne"

Spitzenreiter im tirolweiten Gemeindevergleich ist zwar noch immer Innsbruck mit 112 Fällen, Kufstein nimmt allerdings mit 36 Fällen den zweiten Platz ein, gefolgt von Wörgl mit 27 Fällen. Die Wildschönau reiht sich mit aktuell 10 positiven Testungen auf Platz zehn ein.

