KUFSTEIN. Am 28. Dezember geriet aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung in Kufstein eine Matratze in Brand. Dreizehn Bewohner mussten evakuiert werden

Brennende Matratze führte zu einem Vollbrand



Am 28.12.2019 gegen 2:20 in der Früh fing eine Matratze in einer Wohnung in Kufstein in Brand. Der Wohnungsinhaber versuchte die brennende Matratze mit einem Feuerlöscher zu löschen. Da der 33jährige die Matratze nicht löschen konnte, flüchtete er aus der Wohnung. Ein Nachbar, der den Brand bemerkte, rief die Feuerwehr. Als diese eintrag, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Noch während der Löscharbeiten mussten insgesamt 13 Personen aus dem Mehrparteienhaus evakuiert werden.

Der 33jährige und eine 64jährige mussten nach der Erstversorgung durch den Notarzt wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.

In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Die Erhebungen zur Brandursache werden fortgesetzt, nach Abschluss der Erhebung wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.

Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Kufstein mit drei Tanklöschfahrzeugen und 30 Mann, ein Notarzt-Team, zwei Rettungstransportwägen, sowie die Polizei und die Stadtpolizei Kufstein.

