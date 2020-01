Die Wogen glätten wollte wohl die Stadt Wörgl bei der letzten Gemeinderatssitzung zur Causa Schulschwimwochen. Der "Wave" Geschäftsführer (GF) legte mit der Schwimmschulleiterin dar, wie deren Preise zustande kommen. 69 Euro kostet der Unterricht pro Schüler im Rahmen einer Schulschwimmwoche. Laut "Wave" gerechtfertigt und nicht vergleichbar mit dem Angebot des Schwimmbades in Kiefersfelden (ab 45 Euro). "Dass man um 45 Euro Kinder nass machen kann, das ist sicher unbestritten", so der "Wave"-GF. Die Stadt hat sich nun bereit erklärt, einkommensschwache Familien zu unterstützen. An und für sich gut. Nur gibt es hier eine Hemmschwelle seitens selbiger? Werden sich alle Eltern melden, die angesichts steigender Lebenserhaltungskosten 69 Euro für einen Schwimmkurs als zu viel erachten, egal wie gut die Schwimmschule ist? Und braucht es das wirklich? Schwimmen lernen werden die Kinder in Wörgl oder Kiefersfelden – oder vielleicht gleich von den Eltern selbst. So wie früher. Damit hätte man Kinder auch schon mehr als nur "nass gemacht".