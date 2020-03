Es geht um die Marie. 750 Bauern marschierten letzte Woche in Wörgl auf und schickten gleichzeitig 200 Traktoren vor die Spar-Zentrale. Der Grund: Sie wollen einen besseren Milchpreis. Dieser wird gerade mit Spar verhandelt. Laut Bauernbund habe Spar kein Verständnis für die Bauern gezeigt. Spar sagt, die Verhandlungen laufen noch und verweist darauf, dass es hier um ein strukturelles Problem innerhalb der Landwirtschaft gehe – dafür sei die Politik zuständig. Die Handelskette wolle sowohl für die Molkereien als auch für die Konsumenten einen "angemessenen Preis" verhandeln. Geht das Problem tatsächlich nur die Politik etwas an oder betrifft es in Wahrheit nicht auch uns Konsumenten? Die von den Bauern geforderte Wertschätzung muss auch von uns kommen. Wir als Konsumenten müssen uns also fragen, was wir wollen. Geht's uns nur um die Marie und schwingen wir uns weiter in die Geiz-ist-geil-Mentalität, wird es die Landwirtschaft, so wie sie heute besteht, bald nicht mehr geben. Dann könnten wir letzten Endes einen Preis zahlen müssen, der tatsächlich zu hoch ist.

