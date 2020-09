Wie in den Jahren zuvor konnte auch in Wörgl beim Fest der Nationen im vergangenen Jahr eine stolze Spendensumme von 1.955 Euro gesammelt werden. Diese ging an die Sozialinitiative „Licht für Wörgl“.



WÖRGL (red.) Das Fest der Nationen hat sich mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Fixpunkt im Veranstaltungsreigen der Stadt Wörgl etabliert. So haben im Rahmen dieser Veranstaltung sämtliche in Wörgl beheimateten Nationen unter anderem die Gelegenheit, ihre urtümlichen Traditionen zu präsentieren. Der Höhepunkt für viele Besucher ist dabei die Präsentation allerlei kulinarischer Köstlichkeiten, die von der einheimischen Bevölkerung gegen einen kleinen Unkostenbeitrag mit Begeisterung angenommen werden. So kommt jedes Jahr eine stolze Summe zusammen, die für die Initiative „Licht für Wörgl“ gespendet wird. Im letzten Jahr war dies sogar die Rekordsumme von 1.955 Euro, die der Geschäftsführer des Vereins "komm!unity" Klaus Ritzer, in Vertretung der Standbetreiber an Wörgls Sozialreferenten Christian Kovacevic übergab. Die Freude darüber war natürlich groß, wie auch Kovacevic bestätigt.

Sozialer Mehrwert

Auch wenn das Thema Integration und Zuwanderung nach wie vor für viele Diskussionen sorgt, will man in Wörgl das Positive und Gemeinsame hervorheben. Der jedes Jahr sehr große Andrang und die gute Stimmung beim Fest, seien für Kovacevic ein Beweis dafür, dass in Wörgl gelebte Integration zwischen Einheimischen und Zugewanderten stattfindet. Umso schöner sei es, wenn daraus auch noch ein sozialer Mehrwert in Form von Spenden für Bedürftige entstehe, so Kovacevic, der allerdings bedauert, dass das Fest in diesem Jahr aufgrund der Covid-19 Pandemie nach eingehender Bewertung letztlich doch abgesagt werden musste.



„Wir zeigen uns solidarisch mit all den anderen Vereinen und Veranstaltern, die heuer aussetzen mussten. Außerdem wäre ein zehnjähriges Jubiläumsfest mit den derzeitigen Einschränkungen für unser Team nicht denkbar. Dafür ist die Vorfreude auf das nächste Fest der Nationen umso größer. Anlass genug, dann ein ganz besonderes Fest auf die Beine zu stellen“,

so Kovacevic abschließend.

Weitere Infos zum Thema Wörgl finden Sie hier.