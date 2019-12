KUFSTEIN. Am ersten Weihnachtstag wurde eine Frau beim Überqueren einer Straße in Kufstein angefahren und liegen gelassen. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht.

Unfall mit Fahrerflucht

Am 25. Dezember 2019 gegen 5:30 kam es in Kufstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 53jährige wollte die Straße überqueren, als ein bisher unbekannter Autolenker sie erfasste. In Folge prallte die Frau gegen die Windschutzscheibe und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Sie landete schwer verletzt auf der Straße. Der bisher unbekannte Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und beging somit Fahrerflucht.

Die schwer verletzte Frau wurde in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Sie befindet sich in einem gesundheitlich kritischen Zustand.

