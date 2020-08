Am 23. August erschrak eine 60-jährige Frau mit ihrem E-Bike in Kundl und stürzte, da ein unbekannter Rennradfahrer durch laute Zurufe sein Überholvorhaben signalisierte.

KUNDL (red). Ein älteres Ehepaar war am 23. August mit ihren E-Bikes auf einer Gemeindestraße in Kundl unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt schloss ein unbekannter Rennradfahrer auf die Beiden auf. Bevor der Unbekannte aber zum Überholvorgang ansetzte, kündigte er dies mehrfach durch lautstarke Zurufe an. Die 60-jährige Frau erschrak durch die Zurufe und geriet mit ihrem E-Bike von der asphaltierten Fahrbahn auf das Fahrbahnbankett (Wiesenfläche). Als sie das Fahrrad von dort wieder auf die Fahrbahn zurücklenken wollte, stürzte sie und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Frau wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Zum unbekannten Rennradfahrer gibt es keine näheren Hinweise.

