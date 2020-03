Der Langkampfener Gemeinderat sprach sich beinahe einstimmig für die alternative Planungsvariante zum viergleisigen Bahnausbau der ÖBB aus. Die Abstimmung wurde aber von einer Anainer-Protestaktion überschattet.

LANGKAMPFEN (bfl). Es waren tiefe Gräben, die sich bei der Langkampfener Gemeinderatssitzung am Dienstag, den 3. März auftaten. Mehr als achtzig Langkampfener waren als Zuhörer zur öffentlichen Sitzung im Gemeindehaus in Unterlangkampfen gekommen. Der Grund: der Gemeinderat hatte über eine neue Planungsvariante zum viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke "Schaftenau – Knoten Radfeld" in Langkampfen zu entscheiden. Diese ist das Ergebnis von Verhandlungen der Gemeinde mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) über den Zulauf zum Brennerbasistunnel (BBT). Die neue Variante sieht unter anderem eine Verlängerung des offenen Trassenbereichs im Osten vor. Die Gemeinde zeigte sich ob des neuen Angebots zufrieden, ihre Forderungen seien zu rund 95 Prozent erfüllt. Letztendlich stimmten die Gemeinderäte, abgesehen von einer Enthaltung, geschlossen für die neue Variante – dies sehr zum Unmut der zur Versammlung gekommenen Gegner der offenen Trassenführung.

Lange Vorlaufzeit für Projekt

Das Eisenbahnprojekt "Schaftenau – Knoten Radfeld" beschäftigt die Gemeinde schon seit mehreren Jahren. Bereits 2008 wurde nach mehrjährigen Erkundungen und Studien, eine Variante der Trasse durch Langkampfen durch die ÖBB-Planer ins Auge gefasst. Es folgte ein fünfjähriger Planungszeitraum, in dem ein sogenanntes Planungsoperat entwickelt wurde. Die ÖBB reichten schlussendlich im August 2019 die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für die Neubaustrecke zwischen Schaftenau und dem Knoten Radfeld beim Verkehrsministerium ein.

Nicht zufrieden mit der eingereichten Variante zeigten sich bereits damals Grundeigentümer an der Bahnstrecke und Anrainer. Ihre Bedenken wegen der künftigen Bewirtschaftung ihrer Flächen und dem Thema Lärm äußerten sie auch vor der Gemeinde. Gemeinsam mit dem Gemeinderat legte Langkampfens Bürgermeister (Bgm.) Andreas Ehrenstrasser den ÖBB in der Folge am 9. Oktober des Vorjahres einen Forderungskatalog vor, um weiterzuverhandeln.

Das neue Angebot der ÖBB

Als Ergebnis dieser Verhandlungen lag nun ein neues Angebot der ÖBB auf dem Tisch, über das der Gemeinderat nun abstimmte. Eine Anpassung der UVE-Planung knüpften die ÖBB an die Bedingung, dass alle von ihnen genannten Punkte ausnahmslos angenommen werden.

Was die ÖBB nun der Gemeinde Langkampfen auf den Tisch legten, ist die "UVE-Planung 2020" – ein Angebot und ein Kompromiss. Laut dieser alternativen Variante wird die geplante "Wanne Langkampfen" verlängert und abgesenkt. Damit würde zwischen der neuen Haltestelle Langkampfen und dem Ortsteil Niederbreitenbach ein durchgängiger Tunnel entstehen. Überall dort wo das Projekt die Mülldeponie in Schaftenau berührt, soll diese saniert werden. Und auch der Geh- und Radweg bei der Haltestelle Langkampfen wird mit einer Breite von drei Metern berücksichtigt.

Streitpunkte freie Strecke und Lärm

Der Hund liegt für Gegner des Kompromisses aber im Osten des Ortes begraben – und zwar beim Thema Lärm und der offenen Bahntrasse. Es sollen nun Unterführungen bei der Transalpinen Ölleitung, beim Auweg, der Hans-Peter-Stihl-Straße und am Bahnhofweg neu errichtet werden. Mit diesen nun geplanten Unterführungen wird aber gleichzeitig die freie Strecke in der neuen Variante nun um rund 800 Meter nach Osten hin verlängert. Diese "Wanne Schaftenau" soll dann auf Höhe Stimmersee in einen Tunnel nach Deutschland münden. Das Kuriose daran: Die "Wanne Schaftenau" ist nicht Teil der jetzigen UVP-Genehmigung, sondern wird erst später, zusammen mit dem Ausbau des Abschnitts auf Deutscher Seite genehmigt – und das könnte noch dauern.

Bewohner der Ortsteile Schaftenau, Au und Morsbach befürchten nun aber wegen der offenen Streckenführung mehr Lärm. Dass die ÖBB in der neuen Variante den Richtwert für Lärm grundsätzlich nun um 5 dB auf 50 dB senken, reicht ihnen nicht. Mehr offene Strecke würde trotzdem mehr Lärm bedeuten, zeigten sich die Anrainer überzeugt. Dem widerspricht die Gemeinde: "Nicht-lärmarme“ Güterwagen werden auf bestimmten Routen (auch im Inntal), den sogenannten „quieter routes“, ab Ende 2024 verboten werden. Damit werde sich der Lärm bei Güterzügen zusätzlich noch einmal um bis zu 10 Dezibel verringern. Diese zukünftige Lärmentwicklung werde bei den Forderungen der Auer nicht mitbedacht, so Ehrenstrasser. Dies habe man auch mehrfach versucht der Bevölkerung zu vermitteln, oft jedoch ohne Erfolg. "Es werden mit Erfahrungswerten der Vergangenheit Ängste geschürt", so Ehrenstrasser.

Laut dem Schreiben der ÖBB, könnten auf "Gemeindewunsch" zum Projekt grundsätzlich auch noch zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel zum Lärmschutz, errichtet werden. Entstehen Mehrkosten, müssen diese allerdings von der Gemeinde getragen werden.

Die Anrainer befürchten durch die neue, offene Bahntrasse mehr Lärm.

Anrainer protestierten per Zettel

Bereits im Vorjahr musste Ehrenstrasser von der Bürgerinitiative in der Gemeinde harsche Kritik zum Thema Lärm einstecken. Die Gemeinde hatte sich von der Bürgerinitiative „Kampf dem Lärm“ distanziert, da man mit deren Forderungen als Gemeinde "nicht mehr ernst genommen worden wäre", sagte Bgm. Ehrenstrasser.

Kritik hagelte es auch während der Sitzung seitens anwesender Anrainer, Grundbesitzer und Gegner der vorliegenden Pläne, die ihren Unmut mit mehreren Zwischenrufen und lautstarken Äußerungen kundtaten. "Kein Mensch kann mir sagen, dass das eine Verbesserung ist", so ein aufgebrachter Zuhörer zur nun verlängerten freien Strecke. Sie warfen der Gemeinde auch vor, Ortsteile gegeneinander auszuspielen. Man würde Chancen auf einen Tunnel im nächsten Verfahren zum Abschnitt nach Deutschland verspielen, lautete ein weiterer Vorwurf.

"Ich stelle fest, dass nach Abschluss des Bahnprojektes in der Au überall die Lärmsituation gegenüber dem Ist-Zustand wesentlich verbessert sein wird", entgegnete Ehrenstrasser. Die Lärmsituation verbessere sich in ganz Langkampfen, auch im Bereich der Au. Er sei zudem nicht "Sprecher der ÖBB", sondern derjenige, der vermitteln müsse.

Bei der Abstimmung selbst hielten die Gegner demonstrativ Zettel hoch, mit welchen sie gegen eine offene Bahntrasse protestierten. Sie fühlten sich von der Gemeinde "Im Stich gelassen", so die Botschaft. Der Gemeinderat stimmte mit Ausnahme einer Enthaltung eines Ersatz-Gemeinderates, der den Besprechungen zum Thema nicht beigewohnt hatte, zu.

