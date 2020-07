In der Wildschönau verwickelte sich am 20. Juli ein 26-jähriger Gleitschirmpilot, bei einer Notladung, in eine Stromleitung. Er blieb unverletzt.

WILDSCHÖNAU/NIEDERAU (red). So wunderschön ein Gleitschirmflug auch sein mag, er verbirgt auch Gefahren. Ein 26-jähriger Deutscher flog am 20. Juli mit seinem Gleitschirm von der Bergstation Markbachjochbahn in Richtung Norden. Während des Fluges bemerkte der Mann vorerst nicht, dass er sich zu weit vom vorgesehenen Landeplatz in Niederau entfernte. Als es es ihm auffiel, versuchte der 26-Jährige dies mit einer Landung in einem angrenzenden Feld zu korrigieren. Leider übersah er eine 25kV Stromleitung. Die Schirmkappe verwickelte sich in der Stromleitung und der Pilot, welcher sich nur noch rund einen Meter über dem Boden befand, konnte sich selbst befreien. Anschließend konnte der Deutsche auch seinen Gleitschirm selbstständig bergen. Aufgrund der Kollision mit der Stromleitung waren einige Ortsteile von Niederau für rund 15 Minuten ohne Strom. Ein Techniker des Energieunternehmens konnte die Störung jedoch rasch beheben. Der 26-Jährige blieb unverletzt, der Gleitschirm bzw. die Schirmkappe ist jetzt jedoch unbrauchbar. Dem Energieunternehmen entstand ein Schachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

