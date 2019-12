Die neue Musikschule muss laut Plänen der Stadt ohne Parkplätze auskommen. Die Stadt Wörgl wird keine Parkplätze in der Tiefgarage auf dem Areal dafür anmieten. Lehrern und Schülern bleibt der Weg zu Fuß oder das Ausweichen auf andere öffentliche Parkplätze.

WÖRGL (bfl). Keine vorweihnachtliche Ruhe kehrt im und rund ums Wörgler Haus der Musik ein. Wie bereits Ende November bekannt wurde, mussten Lehrer der Musikschule unter anderem wegen Kopfschmerzen und Gehörsturz in Krankenstand gehen – dies wegen fehlender Akustikelemente. Bgm Hedi Wechner nutzte die Gemeinderatssitzung am Dienstag, den 17. Dezember dazu, eine Anfrage der Wörgler Grünen rund um das neue Haus der Musik zu beantworten. Die fehlenden Akustikelemente werden installiert, die Mängel und lärmtechnischen Probleme im Schlagzeugraum wurden laut Wechner sogar mittlerweile behoben. Was sich im Zuge der Fragebeantwortung herausstellte, sorgte dennoch bei einigen Gemeinderäten für Verwunderung: Für das Wörgler Haus der Musik sind nämlich mit Ausnahme von zwei Behindertenparkplätzen keine eigenen Parkmöglichkeiten vorgesehen.

Aussteigen am Gehsteig

Bewaffnet mit ihrem Instrument pilgern Musikschüler wöchentlich zum neuen Haus der Musik, oft aber nicht zu Fuß. Wiederholte Male zeigt sich das Spiel von kurzzeitig parkenden Autos am Straßenrand der Brixentaler Straße – Eltern, die ihre Sprösslinge "schnell" am Gehsteig aussteigen lassen. Doch gerade derzeit, wo noch Bautätigkeiten auf dem Gelände im Gange sind, und im Zuge der allgemeinen Verkehrssituation in der Stadt führt dies immer wieder zu Reibungen.

Das Bauamt hat für das multifunktionale Gebäude mit Räumen für Werkbank, Veranstaltungssaal, Café usw., die notwendige Anzahl der Stellplätze für das Gebäude auf 34 festgesetzt. Davon befinden sich 24 in der Tiefgarage und acht im abgesenkten Hofbereich, die restlichen zwei sind entlang der Brixentaler Straße situiert. Diese beiden sind nach Abschluss der bestehenden Baustelle als eigene Behindertenparkplätze vorgesehen.

Keine fixen Stellplätze vorgesehen

"Im Zuge der Einreichplanung wurde besprochen, dass Eltern ihre Kinder mit schweren und großen Musikinstrumenten zum Unterricht-bringen in die Tiefgarage fahren dürfen und von dort aus mit dem Lift in die jeweiligen Geschosse fahren", erklärte Hedi Wechner.

Errichtet wurde die Tiefgarage von der WIST, verwaltet wird sie von der Volkshilfe. "Die Stadtgemeinde hat beschlossen, der Musikschule keine Stellplätze zur Verfügung zu stellen", so Wechner in ihrer Fragebeantwortung. Falls notwendig könnten Parkplätze angemietet werden.

"Haben wir eine Musikschule ohne Parkplätze gebaut?", fragte daraufhin GR Michael Riedhart (Junge Wörgler Liste) und stellte zudem die Frage, ob hier hier noch etwas geplant sei.

Andere Parkmöglichkeiten in der "Nähe"

Bgm Wechner verwies auf andere Parkmöglichkeiten, wie beispielsweise öffentliche Parkplätze bei der Tiefgarage am Gradlanger. "In einer gewissen Nähe sind Parkplätze durchaus zumutbar", so Wechner. Eine Verpflichtung zur Anmietung von Parkplätzen bestehe hier eindeutig nicht. "Die gesamte Wörgler Wirtschaft muss Parkplätze anmieten. Es wird keinem etwas zur Verfügung gestellt", sagte GR Christian Huter (Freiheitliche Wörgler Liste). "Im Sinne des Klimaschutzgedankens, gerade in Wörgl (...) kann man schon zumuten, dass Lehrer genauso wie Schüler drei Minuten von den Parkplätzen bis zur Musikschule (...) hingehen", fügte dem GR Gabriele Madersbacher (Liste Hedi Wechner) hinzu. Würde man für die Musikschule selbst einen Parkplatz anmieten, liege der Preise laut Wechner bei 85 Euro pro Monat.

