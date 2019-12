WÖRGL/KIRCHBICHL. Am Sonntag, 22. Dezember soll ein 31jähriger in Wörgl vier Sachbeschädigungen begangen und 12 KFZ-Kennzeichen gestohlen haben.



UPDATE 21:01 Uhr: Im Laufe des 23.12.2019 gingen weitere Anzeigen über Sachbeschädigungen im Überwachungsrayon der Polizeiinspektion Wörgl ein. Diese konnten ebenfalls dem 31jährigen zugeordnet werden. Der Beschuldigte zeigte sich im Zuge der Vernehmung zu elf Sachbeschädigungen und 13 Urkundenunterdrückungen geständig.

Verdächtigung wegen Sachbeschädigung



Ein 31jähriger wird beschuldigt, am 22. Dezember 2019, bei 12 Fahrzeugen die Nummerntafeln gestohlen zu haben. Weiters soll er in einer Bankfiliale mehrere Automaten beschädigt zu und eine Wand beschmiert zu haben. Er steht weiter unter Verdacht, zwei Fensterscheiben einer Firma in Kirchbichl sowie am Nachmittag bei der Pfarrkirche die Heizungsanlage und beim Musikhaus die Schließanlage beschädigt zu haben.

Bei der Tat beobachtet

In der Pfarrkirche in Kirchbichl wurde der Mann von einem Zeugen bei seiner Tat beobachtet. Bei einer anschließenden Fahndung konnte der 31jährige festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme fanden die Beamten mehrere, offensichtlich gestohlene und anschließend weggeworfene Auto-Kennzeichen. Diese Taten werden ebenfalls dem 31Jährigen zugeordnet. Im Zuge einer ersten Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Er wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.

