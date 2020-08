Landesrätin Palfrader besucht am 13. August, den 2018 neu gebaute, Kindergarten in Ebbs. Aber nicht nur in Ebbs sondern im ganzen Bezirk Kufstein gibt es ein breites Angebot an Kinderbetreuung und es soll noch mehr werden.

EBBS, BEZIRK KUFSTEIN (red). Der Kindergarten in Ebbs wurde 2018 vom Land mit 830.000 Euro neu gebaut. Nun bietet er mit zehn Gruppen eine ganzjährige und ganztägige Betreuung für insgesamt 200 Kinder an. Derzeit sind 147 Kinder angemeldet. Die Kinder werden von 7:00 bis 17:00 Uhr betreut und erhalten ein Mittagessen. Ab Herbst 2020 soll auch eine Kinderkrippe in Ebbs mit zwei Gruppen für insgesamt 24 Kinder öffnen. Das Land Tirol finanziert die Betreuung über die Personalkostenförderung sowie mit bis zu 280.000 Euro den Bau der Kinderkrippe. Auch Bildungslandesrätin Beate Palfrader stattete dem Kindergarten in Ebbs am 13. August einen Besuch ab und erklärte warum man das Betreuungsangebot ausbauen sollte.



„Der Bedarf an ganzjähriger und ganztägiger Betreuung steigt, unabhängig von der Corona-Krise, stetig. Aus diesem Grund setzen wir alles daran, die Kinderbetreuung in Tirol auszubauen“,

so Palfrader.

Breites Sommerangebot

Durch die Corona-Krise haben viele Eltern und Erziehungsberechtigte ihren Jahresurlaub aufgebraucht. Aus diesem Grund hat das Land Tirol gemeinsam mit dem Bund, den Gemeinden und der Arbeiterkammer Tirol ein Kinderbetreuungsprogramm für die Sommermonate auf die Beine gestellt, welches den Betreuungsbedarf in Tirol abdeckt. Das Angebot bietet Tiroler Sommerschulwochen, die Sommerschule des Bundes, Musizierwochen der Tiroler Landesmusikschulen, die Sommerschule Plus der AK und der bedarfsorientierte Ferienbetreuung.

Zahlen zum Bezirk Kufstein

Im Bezirk Kufstein werden bei den Tiroler Sommerschulwochen, den Musizierwochen, der Sommerschule des Bundes und der Sommerschule Plus der AK insgesamt rund 850 Kinder betreut. Insgesamt gibt es im Bezirk 46 Kinderkrippen, 62 Kindergärten und zehn Horte für 4.655 Kinder.

