Nicht nur am Fest der 1000 Lichter wird die Bezirkshauptstadt im Tiroler Unterland hell erleuchtet sein.

KUFSTEIN (sch). Die Weihnachtsbeleuchtung 2019/20 in Kombination mit dem Fest der 1000 Lichter am Vorabend zu Heilig drei König ergibt eine interessante Kombination für die Besucher der Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein. Ein Blick über den unteren Stadtplatz hinaus - würde sich vermutlich lohnen. Wer empfänglich für verschiedene Lichtstimmungen ist, ist am 5. Jänner von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr am unteren Stadtplatz, in der Altstadt, aber auch darüber hinaus sicher am richtigen Ort.