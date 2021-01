Beim Landesaward der Tiroler Berufsfotografen 2020 konnten auch zwei Kufsteiner punkten und qualifizierten sich so für den Bundesaward.

KUFSTEIN (red). Die Berufsfotografen überzeugten wieder mit ihrer Kreativität und lieferten hervorragende Arbeiten in zehn Kategorien ab. Unter ihnen waren auch zwei Fotografen aus Kufstein. Die Landesinnung der Berufsfotografen konnte sich im heurigen Jahr über 383 eingereichte Fotos für den Tiroler Landesaward der Berufsfotografen 2020 freuen. Jeder Fotograf hatte die Möglichkeit in zehn unterschiedlichen Kategorien seine Bilder einzureichen. Die Jury, die in diesem Jahr aus Landesinnungs-Kollegen aus den Bundesländern bestand, hatte es nicht leicht, sich aus dieser Vielzahl von Bildern, für die Besten zu entscheiden. Irene Ascher, Landesinnungsmeisterin der Berufsfotografen der WK Tirol, ist von der Vielfalt der eingereichten Fotos sichtlich beeindruckt und freute sich, dass die Landesaward-Sieger im Rahmen einer Online-Ausstellung zu sehen sein werden.



„Schwierige Zeiten erfordern besondere Lösungen. Unsere Welt ist voll mit Bildern, da ist es oft schwierig, aufzufallen. Doch es liegt uns am Herzen, dass wir gesehen werden und vor allem auch zeigen können, welche Vielfalt die Tiroler Berufsfotografie bietet“,

sagt Ascher.

Chance auf Bundesaward

Die ersten, zweiten und dritten Plätze jeder Kategorie nehmen am Bundesaward teil und treten gegen die Besten aus den anderen Bundesländern an, zudem erhalten die Erstplatzierten jeder Kategorie eine Plakataktion mit dem Siegerbild. Die Bilder werden in den nächsten Wochen als 16 Bogen Plakate in Innsbruck und den jeweiligen Bezirkshauptstädten der Sieger präsentiert und zu sehen sein. Auch zwei Fotografen aus Kufstein konnten punkten.

Kufsteiner Fotografen

Die Fotografen Kurt Härting und Christoph Bliem aus Kufstein konnten sich gleich in mehren Kategorien durchsetzten.

So belegte Härting mit seinen Bildern in der Kategorie Architektur gleich Platz eins und zwei und in der Kategorie Produkt konnte er ebenfalls mit dem zweiten Platz glänzen.

Auch Bliem hinterließ mit seinen Fotografien ordentlich Eindruck und sahnte in der Kategorie Industrie den ersten und zweiten Platz ab. Außerdem konnte er in der Kategorie Landschaft und Tourismus den dritten Platz ergattern.

