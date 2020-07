Ein Mann aus Österreich der keine entsprechende Lenkerberechtigung hatte, stürzte mit einem nicht zugelassenen Motorrad am 27. Juli auf der L211 in Kramsach.

KRAMSACH (red.) Ein 27-jähriger Österreicher fuhr am Montag, den 27. Juli mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad auf der L211 von Kramsach Richtung Breitenbach. Der Mann war wohlgemerkt nicht einmal im Besitz einer entsprechenden Lenkerberechtigung. In einer leichten Linkskurve kam er mit dem Motorrad rechts von der Straße ab und stürzte in das angrenzende Feld. Der 27-Jährige verließ ohne Anzeige zu erstatten die Unfallstelle und begab sich selbständig in das Krankenhaus Kufstein. Bei seinem Sturz wurde er unbestimmten Grades verletzt.

