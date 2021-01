Auch im etwas andrem Jahr 2020 kann die Cine Tirol Film Commission ein erfolgreiches Jahr in Tirol verzeichnen. Es wurden zahlreiche Projekte in Tirol realisiert und einige Drehorte befinden sich dabei sogar im Bezirk Kufstein.

BEZIRK KUFSTEIN (red). Die Cine Tirol Film Commission kann in vielfacher Hinsicht auf ein außergewöhnliches Jahr im Filmland Tirol zurückblicken. Trotz der herausfordernden Umstände konnten zahlreiche Filmprojekte in Tirol realisiert werden. Für insgesamt vierzig Kino- und TV-Produktionen im fiktionalen und dokumentarischen Genre, 42 Commercials, 45 Fotoshootings und drei Musikvideos wurde Tirol 2020 zum Drehort. Die realisierten Projekte führten zu produktionsbedingten Ausgaben von mehr als 6,4 Millionen Euro sowie zu über 730 realisierten Drehtagen in Tirol. Einige davon im Bezirk Kufstein.

"Die Lederhosenaffäre" schaffte es bis ins Inntal

Nach einem Drehbuch der Tiroler Harald Haller und Marc Brugger wurde im September die erste Tiroler ORF-Stadtkomödie „Die Lederhosenaffäre“ in Innsbruck, Thaur, Hall in Tirol, Ampass, Tulfes, Oberhofen im Inntal und Gallzein realisiert. Wie sich die Hauptdarsteller Stefan Pohl und Josefine Bloéb geschickt aus dieser Affäre ziehen, erwartet die Zuschauer 2021 im Programm von ORF1.

Drehort Scheffau

Im August fiel unter der Regie von Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“) die erste Klappe für „Märzengrund“, nach einem Theaterstück von Felix Mitterer. Einer der Drehorte war der Hintersteiner See in Scheffau. Inspiriert von einer wahren Begebenheit widmet sich dieser Kinospielfilm jenen Fragen, die heute brisanter denn je sind: In welcher Welt wollen wir leben? Welche Werte bedeuten uns etwas? Wer sind wir – und was brauchen wir wirklich?

Netflix Original Serie

Außerdem können sich Serienfans neben „Der Bergdoktor“ der meist in Ellmau gedreht wird und „SOKO Kitzbühel“ zudem auf Glamour, Drama und Crime freuen, denn im November wurde in Kitzbühel und Umgebung die sechsteilige Netflix Original Serie „Kitz“ realisiert.

Umweltbewusstsein am Set

Das umweltpo­litische Bewusstsein sowie die Notwendigkeit und Dringlichkeit Schadstoff-Emissionen zu reduzieren, führen auch in der Filmwirtschaft zu einem langfristigen Umdenken. Es gibt bereits unterschiedlichste nachhaltige Ansätze, die auf die gesamte Filmprodukti­onskette einwirken können. So kann der CO2-Fußabdruck bereits durch ein effizientes Abfallma­nagement, die Verwendung von recycelbaren Materialien beim Bühnenbau oder den Einkauf von regionalen Lebensmitteln für das Filmcatering reduziert werden.

