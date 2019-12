Was haben Graz und Kössen gemeinsam? In der Steirischen Landeshauptstadt Graz, wie in der Tiroler Gemeinde Kössen sind jährlich zwischen Weihnachten und Neujahr die K&K Philharmoniker mit ihren Johann Strauß Melodien – „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ >das Original< – zu Gast.

ÖSTERREICH (sch). Der steirisch/tirolerische Unterschied liegt in den Größen der Räumlichkeiten für die Veranstaltungen. Im großen Congress Graz ist daher auch das K&K Ballett im Einsatz und in Kössen findet das Konzert im überschaubaren 500 Besucher fassenden Veranstaltungszentrum (Kaiserwinkel) auch wegen der heimatlichen Nähe von Matthias Georg Kendlinger statt, der diese Konzert-Gala 1996 aus der Taufe gehoben hatte. Seither haben 1,4 Millionen Konzertbesucher die K&K Wiener Johann Strauß-Gala in den bisherigen vielen Jahrestourneen die Konzert- und Musikhäuser Europas gefüllt.

Feuerfeste Überraschung

Überraschungen blieben am vergangenen Samstag (28. Dezember 2019) nicht aus, weder im ausverkauften Congress in Graz, noch tags darauf im Veranstaltungszentrum in Kössen. Matthias Georg Kendlinger, selbst jährlich für die neue Zusammenstellung des Konzertprogramms zuständig hält für die neu begonnene Europatournee einige Überraschungen parat. So steht unter anderem nach einer vierjährigen Pause die bei den Konzertbesuchern hoch beliebte Polka „Feuerfest“ für 2020 wieder im Programm. Dabei läuft der ehr sehr ruhig wirkende Paukist der Philharmoniker, virtuos beidhändig mit seinen zwei Hämmern und seinem Amboss in Höchsform auf.

Jährliches Festival

Mit dem Hinweis auf sein jährliches Festival in Lemberg (Fan- und Kulturreise Ukraine 2020) gab es zum Ende der Konzerte Kendlingers Eigenkomposition „Freiheitsmarsch“ zu hören, bevor mit den Zugaben „Donauwalzer“ und „Radetzky-Marsch“ die 150-minütige starke Wiener Johann Strauß Konzert-Gala im voll besetzten Congress Graz und im Veranstaltungszentrum Kössen mit großartigen Publikumskundgebungen beendet wurden.