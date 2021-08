Bevölkerungsbefragung verdeutlicht Unzufriedenheit bei Öffi-Angebot in der KUUSK-Region. Regionalmanagement präsentiert Idee für Genossenschaft bzw. "Mobilitätszentrum" am Kufsteiner Bahnhof als regionale Lösung.

KUFSTEIN, BEZIRK KUFSTEIN, BEZIRK KITZBÜHEL. Bereits am 5. August 2020 präsentierte Mobilitätsbeauftragter Manuel Tschenet in Kufstein ein neues Konzept für den Öffentlichen Verkehr in Kufstein und Umgebung. Beinahe exakt ein Jahr später, am 6. August 2021, lud das Regionalmanagement Kufstein & Umgebung - Untere Schranne - Kaiserwinkl (KUUSK) nun zu einem Mobilitätsgipfel, zu dem viele Bürgermeister und Politiker der Region kamen.

Dem Gipfel voraus ging eine große Bevölkerungsbefragung im Frühsommer, die in den zwölf KUUSK-Gemeinden und sieben Inntalgemeinden des Nachbarregionalmanagements Kitzbüheler Alpen durchgeführt wurde. Das Thema: Mobilität und öffentlicher Verkehr. Rund 1.850 Beantwortungen gingen ein und gaben dem Regionalmanagement einen Einblick in die Wünsche der Bevölkerung.

Schlechte Noten fürs Öffi-Angebot

Der Mobilitätsbeauftragte Manuel Tschenet zeichnete ein durchwachsenes Bild bei der Betrachtung der Ergebnisse. Wenig zufrieden zeigten sich die Teilnehmer hinsichtlich des regionalen Öffi-Angebotes generell und am Wochenende. Sie orteten auch Lücken im Geh- und Radwegnetz sowie der Anzahl an Sitzmöglichkeiten und Fahrradabstellanlagen im Straßenraum. Was den Zustand, die Beleuchtung sowie die Beschilderung der Geh- und Radwege angeht, waren die Befragten in der Region eher zufrieden. Das gilt auch für die Busse bzw. Fahrzeuge im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)und deren Zuverlässigkeit. Die Befragten vergaben für die Situation für Fußgänger die Note 2,5, für Radfahrer die Note 2,9 und die Öffis nur befriedigend mit der Schulnote 3,0.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen aber auf, dass eindeutig noch mehr Öffi-Angebote gefordert werden. Vor allem Fahrradfahrer fühlen sich auf den Straßen unsicher. Ganze siebzig Prozent der Befragten können sich vorstellen, dass für den Radwegausbau PKW-Parkplätze entlang von Straßen wegfallen. Knapp 42 Prozent würden die Öffis mehr nutzen, wenn das Angebot umfangreicher wäre – heißt: bessere Betriebszeiten und Taktung sowie weniger Umstiege, aber auch Haltestellen, die näher an Start- und Zielort sind.

Der Lösungsansatz liegt für Tschenet in der Region. Deswegen soll eine regionale Kompetenzstelle unter dem Namen „Kufstein mobil“ entstehen.

Vergleich und regionale Kompetenz

Was in der Region möglich wäre, zeigte Tschenet auch im zweiten Teil des Mobilitätsgipfels. Dabei verglich er den ÖPNV zwischen den Regionen Kufstein und St. Johann in Tirol, dem Vorarlberger Walgau und Bregenzerwald und dem Salzburger Flachgau. Ein großer Unterschied: in Vorarlberg und Salzburg übernehmen regionale Organisationen die Koordination und Finanzierung.

Die Lösung, was die Schwierigkeiten rund um den Öffi-Ausbau betrifft, ortet Tschenet in der Region selbst – und zwar in Form einer Genossenschaft für Mobilitätsthemen. Deswegen soll eine Kompetenzstelle unter dem Namen „Kufstein mobil“ in Kufstein entstehen. Fungieren soll diese als Interessenvertretung für Gemeinden und Tourismusverbände zum einen und als eine zentrale Anlaufstelle zum anderen. An einer Mobilitätszentrale am Bahnhof Kufstein könnten auch Carsharing und Bikesharing, touristische Auskünfte, Schulungen, themenbezogene Veranstaltungen und Gepäckaufbewahrung stattfinden.

„Für die anstehende Neuausschreibung der Regiobusse wünsche ich mir, dass sich die Gemeinden der Region zum notwendigen Öffi-Ausbau bekennen und gemeinsam am Aufbau einer regionalen Mobilitätszentrale „Kufstein mobil“ mitarbeiten“,

appelliert Manuel Tschenet an die Entscheidungsträger. „Um bei diesem Thema voranzukommen braucht es regionale Lösungen. Einzelinitiativen bewirken hier zu wenig", sagt Martin Krumschnabel, Obmann der Leader-Region KUUSK und Kufsteins Bürgermeister. (bfl)

