WALCHSEE (red). Am Samstag, den 1. August war ein 45 jähriger Deutscher gegen 12:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 172 von Deutschland/Niederndorf kommend in Richtung Walchsee unterwegs. Hinter ihm fuhr eine Bekannte ebenfalls auf ihrem Motorrad, wobei beide im Kolonnenverkehr „stop and go“ unterwegs waren.

Als die Kolonne vor den beiden wieder verkehrsbedingt zum Stillstand kam, bemerkte dies der Motorradfahrer offensichtlich nicht und fuhr auf den abgebremsten, bereits stehenden PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über den PKW drüber nach vorne auf die Fahrbahn geschleudert. Der 45-jährige Motorradlenker zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit der Rettung ins BKH Kufstein eingeliefert. Sowohl am Motorrad als auch am Pkw entstand beträchtlicher Sachschaden.

