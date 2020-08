Auch beim Thema Fleisch kann man etwas für die Umwelt tun. Man sollte darauf achten, dass die Produkte Bio und/oder regional sind. Die BEZIRKSBLÄTTER sprachen mit Metzgereien und Bio-Bauern im Bezirk Kufstein.

BEZIRK KUFSTEIN (mag). Die warmen Sommertage laden zu gemütlichen Girllabenden am See oder im Garten ein. Aber auch hier kann man mit regionalen- oder Bio-Produkten auf die Umwelt achten. Die BEZIRKSBLÄTTER fragten bei Metzgereien und Bio-Bauern im Bezirk Kufstein nach und ließen sich die Hintergründe nähe bringen.

Metzgerei Wimpissinger in Reith

Die Metzgerei Wimpissinger in Reith im Alpbachtal verkauft zwar kein Biofleisch, legt aber viel Wert auf Regionalität. Das Schweine-, Rind und Kalbfleisch bezieht der Betrieb ausschließlich aus Österreich bzw. aus Tirol. Dabei ist der Metzgerei wichtig, dass die gesamte Wertschöpfungskette innerhalb des Landes bleibt sprich die Geburt, die Aufzucht, die Schlachtung und die Verarbeitung muss in Österreich stattfinden. "Am meisten Kontrolle haben wir dabei natürlich, wenn wir unsere Tiere selbst schlachten", wie Bettina Wimpissinger erklärte. Der Betrieb würde seinen Kunden nur Fleisch empfehlen, bei dem auch die Wertschöpfungskette nachvollziehbar ist. Mit regionalen Produkten sei das möglich, diese würden für Transparenz in dieser Kette sorgen. So könne man auch sicher gehen, dass die Tiere eine artgerechte Haltung hatten und korrekt verarbeitet werden ohne Stress und unnötigem Tierleid. Wer eine große oder auch kleine Grillparty plant, kann auch ganz einfach ein Fleischpaket bei der Metzgerei in Reith vorbestellen. Das Paket wird dann nach individuellen Wünschen gestaltet. Ein weiterer Punkt warum sich das Fleischwaren-Geschäft entschieden hat ausschließlich regionale Produkte zu vertreiben liegt in der Nachhaltigkeit.

"Durch kurze Anlieferungszeiten wird die Umwelt geschont. Zudem hat es nur Vorteile für die regionale Wirtschaft. Arbeitsplätze werden gesichert, das Geld bleibt im regionalen Umlauf und stärkt besonders in Zeiten wie diesen",

so Bettina Wimpissinger.



Bio-Metzgerei Juffinger und das Gaumenwerk

Auch die Bio Metzgerei Juffinger in Thiersee und das Juffinger Gaumenwerk in Kufstein legen seit beginn, also seit 23 Jahren großen Wert auf Biofleisch. In den beiden Läden werden nur Bio-Produkte verkauft. Das Fleisch kommt soweit es verfügbar ist aus Tirol sowie aus dem Rest von Österreich. Laut Helga Juffinger, gäbe es in Tirol einfach zu wenig Bio-Schweine. Die Metzgerei und das Gaumenwerk würden ihren Kunden nur Biofleisch empfehlen, da man nur dann die Garantie habe, dass es den Tieren gut geht und sie artgerecht gehalten werden. Diese Tieren werden dann auch nur mit Biofutter gefüttert und bei der Produktion werden auch nur Biozutaten verwendet. Das alles wird noch kontrolliert und zertifiziert. "Denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", so Helga Juffinger. Fleischpakte für eine gemütliche "Grillerei" kann man in der Metzgerei sowie im Gaumenwerk Kufstein ohne Vorbestellung abholen.

Bio-Almochsen

Ebenso bieten viele Landwirte im Bezirk Kufstein Fleisch an, dass mit höchster Qualität verbunden ist. Im Direktverkauf können dabei meist Fleischpakete in verschiedenen Varianten gekauft werden. Einer dieser Bauern ist Andreas Thrainer. Er züchtet auf seinem Erbhof am Niederndorferberg Bio-Almochsen und setzt auf höchste Tierwohlstandards. Privatkunden können sein hochwertiges Fleisch direkt ab Hof erwerben.

Aufräumen

Bei den beliebten Grillpartys im öffentlichen Raum wie zum Beispiel an Seen und Flussufern, sollte man allerdings nach dem Lagerfeuer, dem guten Essen und den lustigen Gesprächen mit Freuden und Familie darauf achten, dass man den Platz wieder so verlässt wie man ihn vorgefunden hat. Also das jedes Stück Müll den Weg in die richtige Tonne findet. Denn nur so können wir gemeinsam noch ein bisschen mehr für die Umwelt tun.

Die aktuellsten Meldungen aus dem Bezirk Kufstein finden Sie hier.

Mehr Infos zu Thema "Unsere Erde" finden Sie hier.