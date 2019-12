Der letzte Auswärts-Arbeitstag im Jahr für den SC Hohenems in der Eishockey Landesliga Tirol war für die Vorarlberger kein guter Tag. Da gab es vorerst im Vorfeld eine mehr als sechsstündige Anfahrt von Hohenems nach Kufstein. Auf Grund eines Verkehrsunfalls im Arlberg Tunnel war dieser mehr als eine Stunde gesperrt, danach zusätzliche Zeitverzögerungen bei der Auflösung des Verkehrsstaus.

ÖSTERREICH (sch). Das Spiel in der Tiroler Festungsstadt Kufstein musste daher um zwei Stunden, von 17:30 Uhr auf 19:30 Uhr, nach hinten verlegt werden. Die „Eiscracks“ aus dem „Ländle“ trafen um 18 Uhr in der Kufsteiner Eisarena ein. Der zweite Spieltermin konnte somit gehalten werden.

Erste Niederlage für Hohenems

Das angekündigte Spitzenspiel in Kufstein wurde dieser Bezeichnung gerecht, zumindest bis zur 48. Spielminute. Danach stellte sich der ungeschlagene Tabellenführer aus Vorarlberger selbst ein Bein. Der 2:2 Ausgleichstreffer der Kufsteiner (Steiner, 49. Spielminute), strapazierte das Nervenkostüm der Ländlespieler anständig. Nicht weniger als insgesamt zehn, 2-Minuten-, Disziplinar- und Matchstrafen fassten die Hohenemser in der Restspielzeit aus. Acht davon in den letzten vier Spielminuten, davon wiederum zwei nach der Schlusssirene (Massen Keilerei).

Zum Sportlichen Eishockeyteil

Von Beginn an Eishockeywerbung in Kufstein. Dazu trugen beide Teams bei. Der ungeschlagene Tabellenführer Hohenems ebenso, wie die Hausherren aus Kufstein. Der stark spielende Tabellenführer aus Vorarlberg musste vorerst einmal im ersten Spieldrittel die schnelle 1:0 Führung (Eder, 5.) der Tiroler hinnehmen. Im Mitteldrittel setzte Hohenems in der Kufstein Arena mit Erfolg zur Aufholjagd an. Zwei Treffer (Scheiber, 29. und (Hehle, 40.) reichten vorerst zur Führung. Im Schlussdrittel, ein offener Schlagabtaus in einem sehenswertem Eishockeyspiel, bis zum Ausgleichstreffer für Kufstein (Steiner, 49.). Danach machte es sich der Vorarlberger Tabellenführer selbst schwer. Und vor allem dem Schiedsrichterteam um Jakob Schauer. Undiszipliniertheiten, Hektik und dazu keine Spielberuhigung innerhalb des Teams brachten die Hohenemser 13 Sekunden vor Spielende durch Lanz (60.) auf die Verliererstraße, die der Kufsteiner Gegner nicht mehr verkraftete. Trotz der ersten Niederlage bleibt Hohenems Tabellenführer vor den Pinguins aus Wattens die Kundl zu Hause mit 6:2 besiegten. Kufstein, so wie Wattens mit drei Punkten Rückstand auf Rang drei. Für den vierten Oberen Play-Off Platz Rittern sich derzeit Silz, Kundl und Mils.