Die Tiroler Landesregierung fördert die Produktionsschule LEA mit 644.000 Euro. Die Einrichtung zielt darauf ab, Jugendlichen den Arbeitseintritt zu erleichtern.

WÖRGL/KUFSTEIN. Bei der Regierungssitzung am Dienstag, den 18. Jänner wurde beschlossen, dass einige konkrete Arbeitsmarkt-Maßnahmen weiterhin finanziell unterstützt werden. Insgesamt wurden 906.000 Euro an Förderungen beschlossen, davon gehen alleine 644.000 Euro an die in Wörgl und Kufstein ansässige Produktionsschule LEA. LH Günther Platter betont, dass solche Initiativen maßgeblich dazu beitragen, das der Tiroler Arbeitsmarkt zukunftsfit gestaltet werde. Daher sei auch eine fortlaufende Finanzierung wesentlich.

Lernen durch Praxis

Die Produktionsschule LEA, welche von der KAOS Bildungssevice GmbH getragen wird, hilft Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. In Wörgl gibt es jeweils Werktstätten für Textil, Holz und Instandhaltung sowie Grafik, Webdesign und einen Dienstleistungsbereich mit Handel, Büro und Vertrieb. In Kufstein gibt es mit dem Café "SCHMANKERLeck" ein weiteres Angebot, wo Jugendliche Getränke und Speisen verarbeiten und anschließend den Kundinnen und Kunden servieren. Dabei werden auch Produkte aus dem eigenen Garten verwendet.

"Lernen findet hier in erster Linie über reale Produktionsprozesse statt. Dadurch erfahren die Jugendlichen den Wert und den Nutzen der eigenen Arbeit. Gleichzeitig arbeiten die jungen Menschen auch an ihren Schlüsselqualifikationen“,

erklärt die für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrätin Beate Palfrader. Die Förderung entspreche 94 Prozent der Gesamtkosten von 686.000 Euro. Die Einrichtung würde einen Teil der Kosten durch eigene Einnahmen decken können, die Gemeinden Wörgl und Kufstein unterstützen das Projekt allerdings ebenso mit finanziellen Mitteln. (red)

Aktuelle Nachrichten aus dem Bezirk Kufstein gibt‘s hier.

Land Tirol unterstützt Arbeitsmarktprojekte in Wörgl und Kufstein