In Ellmau kam es am 26. August zu einem schwerem Unfall zwischen einem 13-jährigen E-Bike Lenker und einem Pkw. Der Bub ist schwer verletzt.

ELLMAU (red). Eine 47-jährige Deutsche war am 26. August mit ihrem Pkw auf der Begleitstraße in Ellmau B178 in Richtung Söll unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 13-jähriger Tiroler ein E-Bike auf der Gemeindestraße vom Ortsteil Wimm kommend in Richtung Ortszentrum Ellmau. Im Kreuzungsbereich, auf Höhe des Bauhofes Ellmau, überquerte der Bursche ohne vom Fahrrad abzusteigen am dortigen Schutzweg die Fahrbahn unmittelbar vor dem ankommenden Auto. Trotz eingeleiteter Vollbremsung der 47-Jährigen wurde der Radfahrer frontal vom Fahrzeug erfasst, schlug dabei mit dem Kopf (kein Fahrradhelm) auf der Windschutzscheibe des Pkw auf und kam einige Meter vor dem Auto zu liegen. Das E-Bike wurde mehrere Meter weiter geschleudert und landete auf der Gegenfahrbahn.

13-Jähriger schwer verletzt

Mehrere am Unfallort anwesende Zeugen sowie auch die Unfalllenkerin leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gange. Der Radfahrer zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung Sölllandl erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen. Der Pkw sowie das E-Bike wurden beim Unfall schwer beschädigt.

