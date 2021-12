Bei vier Ortsstellen im Bezirk stellt das Rote Kreuz das Friedenslicht am 24. Dezember zur Abholung bereit.

BEZIRK KUFSTEIN. Auch und gerade in turbulenten Zeiten sind es die stetigen Dinge, die allen guttun und so freut sich das Rote Kreuz auch heuer wieder, die Friedensbotschaft aus Bethlehem mit dem Friedenslicht mit überbringen zu dürfen. Präsident Günther Ennemoser ließ es sich nicht nehmen, das Friedenslicht persönlich zu übernehmen und an die Ortsstellen zur Weitergabe weiterzugeben. „Der Wunsch nach Friede ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit und trotzdem immer gleich aktuell“, meint der Präsident des Roten Kreuzes Tirol Günther Ennemoser.

Bezirk Kufstein

Auch im Bezirk Kufstein kann an den Ortstellen des Tiroler Roten Kreuzes das Friedenslicht am 24. Dezember abgeholt werden. Das Friedenslicht wird in folgenden Ortstellen bereitgestellt:

Söllandl: von 08.00 – 17.00

Kramsach: von 07.00 – 19.00

Kufstein: von 09.00 – 15.00

Wörgl: von 09.00 – 17.00

