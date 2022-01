Die Gemeinde soll von Verkehrsbelastung auf der B 178 dank neuem umfangreichen Straßenbauprojekt befreit werden. Fertigstellung voraussichtlich bis Herbst 2024.

SCHEFFAU. In Scheffau geht dieser Tage ein umfassendes Straßenbauprojekt in eine neue Phase über. Am Freitag, den 21. Jänner feierten die Projektbeteiligten in der Gemeinde den Spatenstich für eines der enormsten Bauprojekte des Landes. So soll bis Herbst 2024 die Unterflurtrasse Scheffau am Wilden Kaiser fertig gestellt werden. Beschleunigt und ein wenig möglich gemacht hat dies auch das Covid -19 Maßnahmenpaket für den Lebensraum Tirol.



„Der Bau der Unterflurtrasse Scheffau am Wilden Kaiser ist neben den Galeriebauten im Defereggental und der Umfahrung Prutz das dritte Projekt, das im Rahmen des COVID-19 Maßnahmenpaketes für den Lebensraum Tirol und die Konjunkturoffensive 2020 ‚Tirol packt‘s an‘ realisiert wird“,

sagte Landeshauptmann Günther Platter. Für die Trasse investieren das Land Tirol und die Gemeinde Scheffau 39 Millionen Euro. Der Baustart erfolgte bereits im Herbst 2021, wobei hier umfangreiche Vorbereitungsarbeiten notwendig waren.

24.000 Fahrzeuge pro Tag

Die B 178 Loferer Straße zählt dabei zu den meist befahrensten Straßen der Region. Aktuell rollen hier im Gemeindegebiet von Scheffau rund 24.000 Kraftfahrzeuge pro Tag über die Bundesstraße. Speziell im Kreuzungsbereich der B 178 mit der L 207 Hintersteiner-See-Straße kommt es immer wieder zu Staus und Unfällen, die wiederum zu starken Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer/-innen und Anwohner/-innen entlang der Loferer Straße führen.

Nun wird der Ort über vier Rampen an die B 178 angebunden. Der Verkehr soll in Zukunft auf der L 207 und auf Gemeindestraßen entkoppelt von der B 178 fließen.

"Heute ist ein Festtag für die Gemeinde Scheffau", freute sich Scheffaus Bürgermeister Christian Tschugg anlässlich des Spatenstichs.

"Festtag" für die Gemeinde

"Heute ist ein Festtag für die Gemeinde Scheffau", freute sich Scheffaus Bürgermeister Christian Tschugg anlässlich des Spatenstichs. Das Projekt ist ein lang gehegter Wunsch der Scheffauer Bürger und soll auch die trennende Wirkung der B 178 für das Gemeindegebiet von Scheffau "aufheben".

Der entsprechende Streckenabschnitt der Loferer Straße wird großzügig umgebaut und die B 178 im unmittelbaren Gemeindegebiet von Scheffau in Tieflage mittels Unterflurtrasse geführt“, erläutert Landesbaudirektor Christian Molzer. Um die Auswirkungen auf den Verkehr während der Bauarbeiten möglichst geringzuhalten, wird eine zweispurige Umfahrungsstraße mit einer Länge von rund einem Kilometer angelegt.

Mehr zum Projekt

Insgesamt 20.000 m3 Beton und 3.000 Tonnen Stahl werden verbaut sowie 28.000 Laufmeter Bohrpfähle bzw. Düsenstrahlverfahren-Säulen und 4.100 Laufmeter Mikropfähle hergestellt. In Summe wird rund 90.000 m3 Erdmaterial bewegt.

Die Baugrubensohle liegt rund acht Meter unter dem Grundwasserspiegel. Die Herstellung einer dichten Baugrube mit umfangreichen Wasserhaltungsmaßnahmen ist deshalb unumgänglich.

In den freien Bereichen und in den Einfahrts- bzw. Ausfahrtsrampen der Unterflurtrasse werden neue Lärmschutzwände mit rund 400 Laufmeter errichtet. Diese sollen die Anrainer/-innen vor Verkehrslärm schützen. (bfl/red)

