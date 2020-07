Ein Rendezvous mit der Hexe gibt es im Söller Hexenwasser, welches mit Erneuerungen begeistert.

SÖLL (red). Die weisen Damen mit Spitzhut haben alles auf den Kopf gestellt und das Hexenwasser mit ihren Besen ordentlich herausgeputzt. Die Gondelbahn haben sie größer gehext, der Hexentopf wurde zum Rabennest umgebaut und auch für sich selbst haben die Hexen ein neues Zuhause gefunden.

Neue Gondeln

Die nagelneue, singende, klingende und erzählende Zehner-Gondelbahn

Hexenwasser (von Söll Talstation bis ins Hexenwasser) startet wieder am 1. August die geheimnisvollen Pforten und hat bis zum Saisonende am 26. Oktober mehr denn je zu bieten. Die Tal- und Bergstation präsentieren sich frisch herausgeputzt. In jeder der 72 Gondeln findet sich eine ganz eigene Hexenwelt – die „Hexophonie“.

Die Hexen sind los

Die Hexen sind mehr denn je die Gastgeber im Hexenwasser, kochen ihr Süppchen und alle dürfen es auslöffeln. Das Gebiet von Söll ist nunmal seit jeher das Zuhause der" Juffinger und der Saukogl Hexe". Wenn man achtsam ist, bleiben die Hexen und teilen ihr Hexenwissen.

Was das zu bedeuten hat, darf jeder Hexenwasser-Besucher für sich selbst herausfinden.

