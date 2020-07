Am 25. Juli lenkte ein Sechzigjähriger, ohne Führerschein und stark alkoholisiert, seinen Pkw in Richtung Kufstein auf der A12. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer an der Ausfahrt Kramsach anhalten.

BEZIRK KUFSTEIN (red). Ein sechzigjähriger Mann aus dem Bezirk Kufstein lenkte am Abend des 25. Juli seinen Pkw auf der A12 in Fahrtrichtung Kufstein. Im Gemeindegebiet von Terfens verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern. Nachdem der Sechzigjährige seinen Pkw zum Stillstand brachte, fuhr er kurzzeitig rückwärts auf die Autobahn und prallte dort mit der linken Fahrzeugseite gegen die Mittelschiene. Im Anschluss fuhr der Mann einfach auf der A12 Richtung Kufstein weiter.

Über zwei Promille

Mehrere Personen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Eine Streife konnte das Fahrzeug schließlich bei der Ausfahrt Kramsach anhalten. Der Mann war stark alkoholisiert. Der Alkotest ergab über zwei Promille. Den Führerschein konnten die Beamten dem Sechzigjährigen nicht vorläufig entziehen, da dieser bereits entzogen wurde. Der Lenker wird wegen mehreren Verwaltungsübertretungen bei den Bezirkshauptmannschaften Schwaz und Kufstein angezeigt. Personen kamen bei der Aktion nicht zu Schaden.

