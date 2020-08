In Steinberg feiert der beliebte und bekannte Benediktinerpater und Pfarrer Pater MMag. Thomas Naupp OSB seinen 70. Geburtstag.Pater Thomas Naupp wurde am 23. August 1950 in Hall in Tirol geboren, besuchte die Volksschule in Stans und anschließend das Humanistische Gymnasium Paulinum in Schwaz, wo er 1970 maturierte. Im gleichen Jahr trat er als Novize „Frater Thomas“ ins Benediktinerstift St. Georgenberg-Fiecht ein. Ab 1971 studierte er Philosophie und Theologie in Salzburg und graduierte 1977 zum „Magister theologiae“. Bischof DDr. Paulus Rusch weihte ihn am 23. April 1977 in der Fiechter Stiftskirche zum Priester.

Ab Herbst 1977 folgte ein Studium am Institut für Österr. Geschichtsforschung in Wien; dort 1980 das Staatsexamen in Archivwissenschaft, Bibliothekswesen und Museumskunde („Mitglied des Institutes für Österreichische Geschichtsforschung“).

Ab 1980 wirkte P. MMag. Thomas Naupp als Archivar und Bibliothekar des Stiftes St. Georgenberg-Fiecht sowie bis 1993 als Kooperator in Achenkirch und Religionslehrer (Landesvertragslehrer) an den Haupt- und Volksschulen Fiecht, Jenbach, Achenkirch, Hinterriss, Vomp und Steinberg.

Im Frühjahr 1987 folgte die Ernennung zum Schützenkurat der Aschbacher-Schützenkompanie in Achenkirch und im Herbst 1988 die Aufnahme in die Bayerische Benediktinerakademie (BBA) als ordentliches Mitglied auf Lebenszeit.

1994 bekam Pater Naupp eine Würdigung für „langjährige Mitwirkung in der Bildungs- und Kulturarbeit und Förderung der ideellen Anliegen des Tiroler Kulturwerkes“. Im gleichen Jahr wurde er als Pfarrer von Fiecht installiert und zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Archivkommission der Diözese Innsbruck ernannt sowie 1998 ins Redaktionskollegium der Schwazer Heimatblätter berufen.

2005 erfolgte die Ernennung zum Bezirkskuraten des Österr. Kameradschaftsbundes Bezirk Schwaz. Seit 2011 ist er Pfarrprovisor in Steinberg am Rofan.

Am 15. August 2015 würdigte das Land Tirol Pater Naupps wissesnchaftliche und schriftstellerische Tätigkeit als Stiftsarchivar und Stiftsbilbiothekar von Fiecht mit der Verleihung der Verdienstmedaille des Landes Tirol. Bis heute hat P. MMag. Thomas Naupp OSB über 350 (!) geschichtliche und heimatkundliche Bücher und Schriften veröffentlicht, ein Großteil davon ist bis heute Standardwerk für die Wissenschaft und Tirols Landeskunde.