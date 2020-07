Nach langer Vorlaufzeit fiel nun endlich der Startschuss für den Weitwanderweg von Fischbachau über Bayrischzell nach Thiersee. Ganze sechzig Kilometer soll dieser lang werden und einige Überraschungen für Wanderer bereit halten. 2022 will man den Wanderweg fertiggestellt haben.

THIERSEE (mag.) Für jeden Wanderfan gibt es bald etwas zu jubeln. Das Projekt "Weitwanderweg" von Fischbachau über Bayrischzell nach Thiersee soll im früh Herbst realisiert werden. Der Wanderweg soll rund sechzig Kilometer lang werden. Bis man aber das erstemal auch darauf wandern kann, müssen sich alle Naturliebhaber noch ein bisschen Gedulden, denn die Fertigstellung des Projekts soll erst am 30. Juni 2022 erfolgen. Aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben.

Die Idee zum Weitwanderweg

Die ursprüngliche Idee ging vom Bürgermeister in Fischbachau aus, der den Wanderweg an der Leitzach, den es in weiten Teilen schon gibt, wieder auf Vordermann bringen wollte. Erst später kam das Thema "Wanderwegverbindung über die Grenze" auf. Die Gemeinde Bayrischzell kam mit der Idee auf die Gemeinde Thiersee zu, welche sofort bestätigte als Förderpartner für den Wanderweg mit dabei zu sein. Für den Bürgmeister von Bayrischzell Georg Kittenrainer ist der Weitwanderweg ein Meilenstein. "Wenn wir es schaffen zwischen der Bayrischen und der Tiroler Seite einen Wanderweg anzulegen den es jetzt noch nicht gibt, dann haben wir viel geschafft", so Kittenrainer. Genau das sei auch das Ziel der Interreg-Förderung "gemeinsam, grenzenlos, gestalten", dass Projektpartner Länderübergreifend zusammen arbeiten. Nach langjähriger Vorlaufzeit hat das Projekt nun endlich Fahrt aufgenommen und soll 2022 fertigstellt werden.

Aufwand und Kosten

Natürlich mussten auch einige Privatpersonen, auf Bayrischer sowie auf Tiroler Seite, für das Projekt begeistert werden. Da man auch Grundstücke die in Privatbesitz standen für die Verwirklichung des Weitwanderwegs benötigte. Alle Bürger seinen aber laut dem Bayrischzeller Bürgermeister sehr gesprächsbereit gewesen und am Ende haben alle sehr Lösungsorientiert mitgearbeitet. Ingesamt wird das Projekt fast eine halbe Millionen Euro kosten.

Familienfreundlich

Das Projekt "Weitwanderweg" wurde für Familien konzipiert und so soll der sechzig Kilometer lange Weg Interaktiv gestaltet werden. Von Informationstafeln halten die Bürgermeister der Gemeinden nicht viel, weil auch diese einen Wartungsaufwand mit sich bringen. Viel mehr will man in Bayrischzell und Thiersee mit der Zeit gehen und den Weitwanderweg beispielsweise mit einer App und QR-Codes ausstatten. Wanderer können so die gesamten kulturellen, historischen und regionalen Themen bequem auf das Handy laden. Von Fischbachau bis Thiersee soll es um die vierzig dieser Interaktiven Stationen geben. Auch Wasser- und Fühlspiele für Groß und Klein sollen mit von der Partie sein. Wer die gesamten sechzig Kilometer nicht zu Fuß absolvieren will, kann auf die extra dafür ins Leben gerufene Busverbindung von Schliersee nach Kufstein und wieder retour zurückgreifen. So kann man Teilabschnitte mit dem Bus fahren und Teilabschnitte wandern. Egal wie man es machen möchte, der Weg ist doch das Ziel.

