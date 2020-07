In Thiersee könnte bald eine neue Bodenaushubdeponie entstehen. Anrainer und Thierseer befürchten mehr Verkehr und Staub und stellen sich mit der Gemeinde gegen das Projekt. Laut dem Antragsteller bleibe die Beeinträchtigung durch die Deponieaber "gering". Nun prüfen Behörde und Landesumweltanwalt die Einwände.

THIERSEE (bfl). Es sind viele Bedenken und Befürchtungen, die derzeit in Thiersee umgehen. Dort soll am Ortseingang eine Bodenaushubdeponie entstehen. Georg Thaler bzw. die Firma „Hurzbichl Erdbau“ will rund 96.000 Kubikmeter Bodenaushub dort deponieren.

Der Antragsteller plant konkret eine Aufschüttung mit mehr als 90.000 m³. Über 16 Jahre sollen jährlich dann rund 6.000 m³ an Material abgelagert werden, dies auf einer Fläche von rund 2,8 Hektar. Die Anrainer und Thierseer wollen mit Unterschriftenlisten dagegen vorgehen und auch Thiersees Bürgermeister ist dezidiert gegen das geplante Projekt. Lärm, Staub und eine höhere Verkehrsbelastung – das sind die Befürchtungen, die nach Bekanntwerden der Pläne für eine Deponie in Thiersee aufkamen.

Kein Bedarf für Deponie

"Wir haben da keinen Bedarf", ist die klare Ansage von Hannes Juffinger, dem Bürgermeister der Gemeinde Thiersee. Es gebe definitiv kein öffentliches Interesse, dass man am Ortseingang der Gemeinde eine Deponie genehmigen lasse. "Für lange Zeit ist das doch eine erhebliche Beeinträchtigung zum ganzen Orts- und Landschaftsbild am Ortseingang zur Tourismusgemeinde", sagt Juffinger. Dabei ist die optische Beeinträchtigung nicht die einzige, die in der Gemeinde nun Staub aufwirbelt. Vor allem die Verkehrsbelastung sieht Juffinger als ein Hindernis an. "Wir haben große Bedenken, dass das Aushubmaterial von Großbaustellen in Kufstein nach Thiersee hinaufgeführt wird", sagt Juffinger. Auch die Verkehrsbelastung auf der Thierseestraße mit Pendler- und Ausflugsverkehr und den normalen Personenverkehr sei damit beeinträchtigt.

Deponie bereits vorhanden

Bei der Anzahl an Bauvorhaben, die es in Thiersee gäbe, sei die geplante Deponie bei weitem zu groß. Es gäbe auch keine Notwendigkeit diese Deponie überhaupt zu eröffnen. Man habe bereits eine Deponie in Thiersee, die auch eine Verkehrsbelastung darstelle und derzeit erst bis zur Hälfte gefüllt ist. Diese dürfte also laut Juffinger noch für die nächsten fünf Jahre ausreichend Deponievolumen für heimische Bauwerber haben. "Für die Bevölkerung und für die Gemeinde ist es nur eine Belastung und aus diesem Grund ist es ein ganz klares Nein, was die Genehmigung betrifft", sagt Juffinger.

Ins gleiche Horn bläst auch Anrainer Alois Klingler. Er hat zehn Tage vor Ende der öffentlichen Auflagefrist des Projektantrags von der Deponie erfahren und startete eine Unterschriften-Aktion gegen die Deponie. Dabei konnten 782 Unterschriften gesammelt werden, knapp 100 Unterschriften trafen zudem nach der Einreichfrist noch ein. Vor allem Bedenken hinsichtlich der zu erwartenden Staubbelastung machen dem Thierseer zu schaffen.

Nur "einige wenige LKW-Fahrten mehr"

Anders sieht es der Antragsteller Georg Thaler. Die Deponie würde das Ortsbild nicht beeinträchtigen, erklärt Günther Schweinberger von der "GS-Management GmbH", jener Gesellschaft, die Thaler bei der Eingabe vertritt. Es werde zudem immer nur eine Teilfläche tatsächlich offen sein, womit die Beeinträchtigung gering gehalten werden könne. Das Material solle dann "hauptsächlich aus Aushüben der näheren Umgebung" angeliefert werden, sagt Schweinberger. "Der wenige zusätzliche LKW Verkehr wird niemanden auffallen", so Schweinberger gegenüber den BEZIRKSBLÄTTERN. Der Ort müsse nur mit "einigen wenigen LKW Fahrten mehr im Tagesverlauf" rechnen.

Vereinfachtes Verfahren kritisiert

Anrainer Alois Klingler kritisiert indes aber auch das vereinfachte Verfahren, mit dem die Genehmigung zum Projekt laut dem Abfallwirtschaftsgesetz über die Bühne geht. Laut diesem sei der Antragsteller nicht einmal verpflichtet, Anrainer direkt über das Projekt in Kenntnis zu setzen. "Es kann jedem in Österreich passieren, dass er eine Deponie vor die Haustüre bekommt", sagt Klingler. Denn Parteistellung haben im vereinfachten Verfahren nur der Antragsteller und der Landesumweltanwalt. Auch die Gemeinde Thiersee hat demnach keine Parteistellung, kann selbst also nur allgemeine Gründe gegen eine Deponie abgeben. Dies hat die Gemeinde auch in einem Schreiben an den Landesumweltanwalt getan, erklärt Bgm. Hannes Juffinger gegenüber den BEZIRKSBLÄTTERN. Man setze nun alle Hoffnungen in den Landesumwaltanwalt, der nun alle Interessen abzuwiegen habe.

Auch LA Markus Sint und Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz reisten für einen Lokalaugenschein nach Thiersee, um mit den Anrainern zu sprechen. Die gesetzliche Lage sei völlig falsch und im Bereich der Raumordnung gebe es überhaupt keine Vorschriften, kritisiert Sint. "Ich habe immer gesagt, wir brauchen eine Sonderflächenwidmung für diese Deponien, damit sich die Standortgemeinde wenigstens zuerst einmal für die Widmung aussprechen muss", sagt Sint.

Nun werden die Einwände also von der zuständigen Behörde und dem Landesumweltanwalt geprüft. Ob sich der aufgewirbelte Staub rund um die geplante Deponie in Thiersee gänzlich legen wird, ist derzeit also noch unklar.

