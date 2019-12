Mittlerweile Traditionell starten Kendlingers K&K Philharmoniker jährlich in Graz (ST) und Kössen (T) vom alten in das neue Jahr, und somit seit 2002 in eine weitere „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala-Tournee“ die auch als musikalische Johann Strauß Europatournee bezeichnet werden darf.

ÖSTERREICH (sch). Überraschungen blieben am vergangenen Samstag (29. Dezember 2019) weder im ausverkauften Congress in Graz, noch tags darauf im Veranstaltungszentrum in Kössen, nicht aus. Ausführlicher Bericht dazu und Fotos vom Konzert in Kössen folgen.