Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am 19. März in eine Scheffauer Penthousewohnung ein. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

SCHEFFAU (red). Bisher unbekannte Täter gelangten am Abende des 19. Märzes über den Außenbereich einer Wohnanlage zu einer Penthousewohnung im 2. Stock in Scheffau am Wilden Kaiser. Dort brachten sie die Dreifach-Verglasung der Balkontüre zum Platzen, sodass ein Loch entstand, durch welches es den Tätern möglich war die Balkontüre zu öffnen. Sie durchsuchten die Wohnung. Dabei wurde ein rund dreißig kg schwerer Tresor samt Inhalt, Bargeld, Silbermünzen sowie einige Dokumente aus der Wohnung entwendet. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.



