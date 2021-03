Am 19. März ereignete sich ein Autounfall in Kufstein. Ein 23-Jähriger prallte unter Einfluss von Suchtmittel gegen eine Mauer. Er blieb unverletzt.

KUFSTEIN (red). Am Morgen des 19. Märzes kam ein 23-Jähriger aus Kufstein mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Kufstein von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den heftigen Aufprall wurde einer von drei im Auto mitgeführten Kanistern mit Diesel durch die Heckscheibe in Richtung eines Mehrparteienhaus geschleudert. Ein weiterer Schaden entstand dadurch aber nicht. Der Lenker wurde nicht verletzt. Am Wagen entstand aber ein erheblich Sachschaden.

Lenker stand unter Drogen

Zur Bindung des Flüssigkeitsaustritts (vorwiegend Diesel) wurde die Freiwillige Feuerwehr Kufstein angefordert. Der Lenker war durch Suchtmitteleinfluss und Übermüdung beeinträchtigt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.

