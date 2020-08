Gleich drei Schülerinnen der Landesmusikschule Kufstein absolvierten am 9. Juli im Fach Gesang die Prüfung in Gold mit Auszeichnung und das auch noch zum allerersten Mal überhaupt.

KUFSTEIN (red). Bis zum 9. Juli gab es noch nie eine Goldprüfung an der Landesmusikschule Kufstein im Fach Gesang. Dazu muss man nämlich mindestens 12 Jahre lang das Fach Gesang besuchen. Die erste Prüfung muss man nach vier Jahren Unterricht in Bronze ablegen, wieder nach vier Jahren in Silber und dann weitere vier Jahre später in Gold. Die Prüfung besteht immer aus zwei Teilen, die Theorie und dann die praktische Prüfung.



Dreimal Gold

Zum allerersten Mal gab es in der Gesangsklasse der Landesmusikschule Kufstein und Umgebung am 9. Juli gleich dreimal Gold mit Auszeichnung im Fach Sologesang. Stephanie Fanderl-Mitterer, Gesangspädagogin der Musikschule, durfte sich über die außergewöhnlichen Leistungen ihrer Schülerinnen freuen. In der Jury war auch die Fachgruppenleitung für Gesang des Tiroler Musikschulwerkes, Simone Zöhrer. Auch sie zeigte sich beeindruckt, von dem hohen Niveau der Sängerinnen, der gekonnt ausgesuchten Literatur und dem individuell gestalteten Programm, das Fanderl-Mitterer zusammenstellte.

Zusammenarbeit mit Vereinen

Die Zusammenarbeit und der rege Kontakt der Musikschule mit den Vereinen liege Fanderl-Mitterer besonders am Herzen, in ihrer Klasse unterrichtet sie sehr gerne Chor- und Theatermitglieder. Alle drei Prüfungskandidatinnen kommen aus Vereinen des Musikschulsprengels:

Astrid Egger (Sängerin der Bundesmusikkapelle Unterlangkampfen)

Birgit Kröll (Chorleiterin des Kirchenchores Vorderthiersee)

Christine Raggl (Chorleiterin des Kirchenchores Landl, Duo Tine&Alex)



Die aktuellsten Meldungen aus dem Bezirk Kufstein finden Sie hier.